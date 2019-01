Varför höll ni på våra julpengar, Ovanåkers kommun?

Förväntan var hög att det ekonomiska biståndet, som är många personers räddning, skulle inkomma den 21 december - men så blev det inte trots att det var beviljat.

Många människor och familjer fick bekosta julfirandet och julklappar antingen med hjälp av familj, samhället eller inte alls medans anställda på kommunen kan gå hem och fira glatt och för fullt med sina anhöriga och vänner. Kommunen håller stängt och pengarna sitter kvar hos kommunen eller på banken tills efter ledigheten.

Ett litet misstag kan vara ett stort problem för många människor.

Efter en facebook-status framkom det att fler i Ovanåkers kommun var utan pengar under julafton, och även om det kom in måndagen den 24:e december så har all stress, panik och ångest redan bjudit in sig själv.

Oacceptabelt och tragiskt. Alla har inte någon som kan hjälpa till. Men ansvaret ligger nu hos kommunen att förbättra sig. Ett litet misstag kan vara ett stort problem för många människor. Skärpning!

En väldigt arg medmänniska

Svar direkt: När en ansökan om ekonomiskt bistånd inkommer till kommunens socialtjänst ska den hanteras skyndsamt, med det menas inom ramen för handläggningstiden på två veckor. Socialtjänsten strävar alltid efter en snabb hantering av de ansökningar som inkommit. Då socialtjänsten får synpunkter på verksamheten, ses rutiner och arbetssätt över för att se om något kan förbättras.

Socialtjänsten Ovanåkers kommun