Urusel värme - men hyran höjer de

Att felanmäla hjälper inte mycket då man blir avfärdad när man försöker beskriva vad som är fel och behandlad som att man inte begriper någonting. Med en attityd som att man "hittar på" och "är till besvär" för den som tar emot denna felanmälan, då drar man sig för att ringa igen.

Man får sova med kläder på och extra filt

Man betalar ganska mycket i hyra för att ha varmt och då ska man inte behöva känna sig till besvär när man behöver ringa flera gånger men så känns det. Vem man än pratar med i hela huset så låter det likadant, ”det är inte som det var förr…” ”Nja, varmt är det inte…” och att folk fryser. Man får sova med kläder på och extra filt. Jag brukar inte vara särskilt frysen av mig och vill ha svalt i sovrummet, men inte så svalt.

Det går inte hänga något på elementen för att torka om man behöver det för de är inte just mer än lite ljumna och aldrig heta nuförtiden som de varit tidigare. Blommorna torkar inte upp som de brukar så de ruttnar troligen för att det inte kommer tillräckligt med värme från elementen under men kyla från fönstren. Golven är kalla, fönster som immar igen och någon hade is på insidan av fönstren. Man måste vara väl klädd inne, T-shirt utan någonting utanpå den är uteslutet för då fryser man, man får skynda att klä på sig efter dusch och när man kommer upp på morgonen.

Det är uruselt hanterat och man kan tycka att efter så lång tid med bestående problem så borde någon ansvarig från Ljusdalshem återkoppla för att kolla hur det har blivit

Nu fick vi ju höjd hyra dessutom och det känns inte okej när hela huset har frusit så länge och vi borde blivit kompenserade för detta elände som vi inte har bett om. Det är uruselt hanterat och man kan tycka att efter så lång tid med bestående problem så borde någon ansvarig från Ljusdalshem återkoppla för att kolla hur det har blivit, för det är inte vi hyresgäster som rår för detta men det är vi som får ta smällen för det och det här är inte ok.

Även tvättstugan är jättekall, det är nu tredje vintern som där är ca 13 grader och elementen är iskalla. Där behöver man jacka för att kunna vara nu när det är vinter och kallt. Har felanmält detta ett flertal gånger men inget händer.

Frusen hyresgäst

Fotnot: Ljusdalshem har beretts möjlighet av redaktionen att bemöta insändaren innan publicering.