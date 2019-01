Stämmer det som jag lärt mig om högerregeln - eller finns det lokala regler?

Vad jag fick lära mig om högerregeln så gäller den överallt utom vid motorväg, motortrafikled, huvudled, återvändsgator och utfarter. Om man då åker på Nygatan i Bollnäs ska inte högerregeln gälla vid påfart från Åhlens garagets utfart på Nygatan likaså från spelbutiken och systemet samt från rastplatsen vid gamla Shell? Och några lokala regler för högerregeln får väl inte finnas ? Vore glad för information.

Förvirrad

Svar direkt: Hej Förvirrad. När två fordons kurser skär varandra har förare väjningsplikt mot det fordon som närmar sig från höger (högerregeln). När en förare från en väg kör in på en annan väg som är huvudled, motorväg eller motortrafikled och där accelerationsfält saknas, har väjningsplikt mot fordon på den väg föraren kör in på. Väjningsplikten gäller dock inte där föraren kommer in på huvudleden, motorvägen eller motortrafikleden utan att byta körfält.

Kommunen kan genom särskilda trafikregler i lokala trafikföreskrifter förändra denna regel genom att besluta om väjningsplikt eller stopplikt. Detta märks ut med vägmärken.

En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg 1. från en parkeringsplats, en fastighet, en bensinstation eller från något annat liknande område i anslutning till vägen, 2. från en stig, en ägoväg eller någon annan liknande utfartsväg, 3. från en cykelbana, en gågata, ett gångfartsområde eller från terräng, eller 4. efter att ha korsat en gång- eller cykelbana.

Transportstyrelsen kan och ska generellt sett inte uttala sig om vilka regler som gäller på en viss plats. Just i detta fall har jag som svarar dock god lokalkännedom om platsen då jag tidigare arbetat som trafikingenjör i Bollnäs kommun. Om Nygatan fortfarande inte är huvudled och de gator som du talar om är Trädgårdsgatan och Östra Stationsgatan torde dessa vara platser där fordonskurser skär varandra på det sätt som anges i första meningen i vårt svar, detta oavsett från vilket håll de ansluter på Nygatan. Högerregeln torde således gälla där på samma sätt som i korsningen där Älggatan ansluter Nygatan. Utfarten från Åhléns ut på Östra Stationsgatan är däremot mer troligt att ses som en utfart från en fastighet.

Lars Hammar, utredare på Transportstyrelsen, före detta trafikingenjör i Bollnäs kommun