Småbarn på dansgolvet – säkerhetsrisk vid kryssning

Åkte med Cinderella häromdagen på danskryssning till Åland. Jättebra dansband, Matts-Erics från Gävle, glada och humoristiska grabbar med bra musik som gick lätt att dansa och bugga till. MEN - Viking Line tjänar på nöjda kunder och det hela skulle ha varit ännu bättre om inte många föräldrar tog ut sina småttingar på dansgolvet där de riskerade att bli omkulldansade och skadade. Ett tag funderade man på om man befann sig på ett dagis eller en danslokal.

Efter klagomål från dansgästerna klargjorde man från orkesterns sida vänligt men bestämt att det innebar en fara för de små barnen att vistas på dansgolvet. Men alla föräldrar hörsammade inte budskapet, som fick upprepas. Många av oss som dansade kände oss otrygga och istället för att koncentrera sig på dansandet, måste man spana efter småttingar så unga som neråt knappt två år gamla som föräldrarna lät vara ensamma på golvet. Vem blir ansvarig om man dansar omkull ett litet barn och själv faller och alla skadar sig?

Enligt uppgift från andra dansande har problemet pågått en tid, men Viking Line har inte kunnat ta tag i saken på ett bra sätt.

I frukostsalongen var det också överlag ganska dålig koll på barnen som fick springa omkring lite som de ville bland matgästerna och serveringsfaten. I fortsättningen väljer vi att åka på danskryssning när det inte är vinterlov eller andra ferier för barn.

Eva Andersson

Svar direkt: Hej Eva och alla andra dansglada,

Viking Line har sju fartyg varav ett är en nöjeskryssare primärt för vuxna. Det är just Viking Cinderella som du reste med: merparten av året riktar vi oss till en vuxen publik med bland annat fina dansband. Under skolloven har vi dock en större andel barnfamiljer som också passar på att fira ledigheten ombord på Cinderella. Vårt mål är att alla som väljer oss ska ha en fin upplevelse som de är glada och nöjda med, oavsett ålder. Därför ordnar vi specifik barnunderhållning under skolloven och erbjuder aktiviteter anpassade även för yngre resenärer, men vi har inga avskilda områden på fartyget dit barn inte får gå. Normala ordningsregler och hänsyn till övriga resenärer gäller och hos Viking Line, precis som i övriga samhället, är det i första hand föräldrarna som ansvarar för sina minderåriga.

Vi hoppas att du inte tvekar att återkomma till Cinderella och att din nästa kryssning blir precis så bra som du önskar.

Eleonora Hansi, informationschef Viking Line Skandinavien