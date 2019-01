Skrota 2–1-vägarna: "Hälften av förarna förstår inte vitsen med dem"

Återigen varnar man för problem på E4 från Tönnebro och söderut. Det är dags att göra nåt radikalt med infrastrukturen framförallt norr om Dalälven. 2-1-vägar är inte ändamålsenliga, framförallt när hälften av förarna inte förstår vitsen med dem. Det är skrämmande att vi inte skall ha råd med en motorväg värd namnet genom hela Sverige. Man kan ha hur många nollvisioner som helst men kommer aldrig att uppnå det målet om man inte satsar fullt ut.

Vi kommer alltid att ha vägtrafik och att ens försöka förklara att den skall minska är rena nonsens. De största problemet är alla resande från Mälardalen som för det första proppar igen de lokala lederna in och ut från städerna, för att sedan likt lämlar stoppa all trafik mot fjällen. Jag kan under mina 45 år i räddningstjänsten räkna in runt drygt 30 omkomna och ett stort antal svårt skadade bara i vårt område på riksväg 84 och ser många tillbud som kunde ha ökat den siffran som extra bussförare. Det är skrämmande hur en del litar på andra och ”kräver” att andra ska flytta på sig eller underlätta vansinniga omkörningar bara för att komma fram lite tidigare. Vill Trafikverket och regeringen ha en nollvision måste man satsa enorma pengar på vårt eftersatta vägnät, annars kan man skrota den visionen snarast.

Kjell Inge, styrkeledare i Ljusdals kommun