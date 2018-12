Samarbetet med SJ ger sämre tillgänglighet

Eftersom Region Gävleborg, genom X-trafik, har lagt över en del av ansvaret för de regionala kollektivtrafiken på SJ behöver tillgängligheten för SJ:s biljetter förbättras.

Jag bor i Söderhamn och saknar egen dator och smartphone. Resecenter i Söderhamn har inga biljettautomater eller försäljning av SJ-biljetter. Biljett kan inte heller köpas på SJ-tåg.

Jag pendlar till Gävle 2-4 gånger per vecka.

Antalet möjliga avgångar till Gävle har minskat för mig sedan samarbetet med SJ påbörjats. De gånger jag har möjlighet att låna en dator eller köpa biljett via de biljettautomater som finns på Gävle central ökar priset för mig från idag 58 kr till 95 kr.

Svårast kommer jag att ha att hantera mitt resande de gånger som X-trafiks tåg (Tågkompaniet) blir inställda. Eftersom jag då befinner mig på Söderhamns Resecenter har jag oftast ingen möjlighet att köpa en biljett till nästa tåg utan får vänta till en avgång med X-trafiks (Tågkompaniets) tåg. Den väntan kan nu bli ganska lång.

För en pendlare med 30-dagarskort med tillägg för SJ:s tåg är det nya samarbetet med SJ jättebra.

Samarbetet som innebär lägre biljettpris på SJ:s tåg kan även vara positivt för de som har digitala hjälpmedel samt reser i länet någon gång.

För oss utan digitala hjälpmedel försämras tillgängligheten väldigt mycket. Kostnaden blir även högre för oss som reser relativt ofta men inte så pass ofta att ett 30-dagarskort skulle löna sig.

Christer Andersson

Therese Nilsson, marknad och försäljningschef på X-trafik, svarar:

Det nya samarbetet mellan X-trafik och SJ innebär att SJ kör fler tåg på sträckan Gävle-Sundsvall samtidigt som X-trafik kör något färre tåg på sträckan. En av anledningarna till samarbetet är att det är trångt på Ostkustbanan, men vår strävan har varit att tillsammans kunna erbjuda fler tågavgångar som är bättre spridda över dygnet, vilket blir bättre för de allra flesta.

Det stämmer att man som kund måste köpa sin biljett i förväg för att kunna resa med SJ:s tåg, vilket kan upplevas som krångligare jämfört med att betala sin resa ombord som man kan göra på X-tåget.

Gävleborg är en av få regioner i landet som fortfarande tillåter köp av biljetter ombord på sina bussar och tåg.

Vill man resa med SJ kan man köpa biljett via sj.se eller via SJ:s mobilapp. Har man inte tillgång till en dator eller en smartphone går det också bra att kontakta SJ:s kundtjänst via telefon för att boka en resa. Oavsett hur biljetten köps, ska det ske innan tågets avgång vid resa med SJ:s tåg.

Ett tips är annars att köpa en 30-dagarsbiljett på sträckan Gävle-Söderhamn, som tillsammans med ett SJ-tågtillägg kostar 1344 kronor/månad för vuxen, där man sedan kan välja att resa med samtliga tåg på sträckan. Jämför man det priset mot att resa med X-trafiks enkelbiljetter för vuxen tur och retur har man efter 12 dagar kommit upp i drygt samma summa. Ett alternativ kan också vara att köpa en årsbiljett. Med den reser du i 12 månader men betalar endast för 9.

I de fall X-tåget ställs in försöker vi alltid att ersätta det med buss.

Therese Nilsson, marknad och försäljningschef X-trafik