Replik: Vi har det bra i Söderhamn - men inte är det perfekt

Hej Göran och välkommen till Söderhamn. Jag uppskattar din positiva syn på Söderhamn som stad vilka jag delar helt mig dig. Dessvärre består Söderhamns kommun av mer än staden Söderhamn vilket vi på landsbygden har fått lära oss. Jag kan därför inte hålla med om att allt är ”rosenrött” trots över 80 år av röd kommunledning.

- Fiber på två dagar

Om du läser Söderhamns-Kuriren den 5 december samt den 19 december får du en liten inblick i landsbygdens problem. Att Söderhamn Nära installerar fiber på två dagar i skärgårdsmiljö är ingen tröst för oss i Hamnäs som väntat sju år på att få det fiberbaserade bredbandsnätet ”Byanät Stråtjära-Hamnäs” färdigställt. Dessutom kommer vår kostnad troligen att bli 3-4 gånger din kostnad.

- Arlanda når man på två timmar

Med tåg från Söderhamn ja, men den motorväg du prisar börjar ju i Gävle efter 7 mil av skandalväg där mötesfilerna måste stängas av när trafiken pikar.

- Lätt att få kontakt med beslutsfattare och kommunala tjänstemän. Du kan väl inte räkna in kommunala bolag som Söderhamn Nära och Faxeholmern i den beskrivningen. Olle Frisk, en hembygdskämpe från Stråtjära, har under ett antal år försökt att få Faxeholmen att bygga upp ett flerfamiljshus som förstörts vid eldsvåda men utan att lyckas. Mitt betyg efter min erfarenhet av Söderhamn Nära bör inte uttryckas på papper. Lägenheter att hyra och bredband via fiber krävs även i kommunens utkanter om landsbygden skall leva.

Ingvar Östling, Hamnäs