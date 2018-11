Replik: Självklart ska patienter ha valfrihet inom vården!

De moderata regionråden Maria Molin och Birgitta Bjerkén anklagar i en insändare S och V att vara emot valfrihet, detta utan att lägga fram sakliga belägg för att så skulle vara fallet. Som Vänsterpartist är jag självklart positiv till patientens valfrihet det är också därför som vi i hälsovalshandboken skrivit in att man som patient fritt ska kunna välja hälsocentral. Vi tycker också att vi har belägg för detta i den relativt nya patientlagstiftningen.

Med det vårdval som primärvården genomgått under högerregeringen Reinfeldt så är det inte konstigt att hälsocentraler läggs ner när konkurrensen blir för svår. Detta har drabbat både offentligt och privat driven primärvård under senare år och är ett resultat av den konkurrensutsättning som jag antar att de båda moderata regionråden hyllar. Självklart finns det problem med vårdvalet, den etableringsfrihet som regeringen Reinfeldt beslutade om gör att vi inte har möjlighet att styra vårdresurserna dit de behövs. Det har skapat en kraftig expansion i Gävle, eftersom det är där de privata vårdgivarna vill vara, men vi ser ingen privat utförare som vill etablera sig i de mindre orterna ex. Hofors. Etableringsfriheten skapar på så sätt en valfrihet för en privat utförare men inte för befolkningen vilket är ett stort problem för oss som har att hantera primärvården och dess finansiering.Ser fram emot ett svar där man undviker floskler och på djupet argumenterar för sin högerpolitik!Alf Norberg regionråd (V) ordförande i hälsovalsutskottet