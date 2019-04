REPLIK: Särskrivning och avstavning är två olika saker

I en insändare har Andy Pallin synpunkter på s k särskrivning i Bollnäs kommuns årsredovisning fast det egentligen handlar om radbrytning eller avstavning i ett ordbehandlingsprogram.

Med särskrivning avses att ett sammansatt ord skrivs som två eller flera ord och kan leda till att innebörden av det som skrivs avviker från vad som avses. Exempelvis är en sjuk sköterska något helt annat än en sjuksköterska.

Avstavning innebär att dela ett ord i slutet av en rad i två delar med ett bindestreck efter första delen och föra den andra delen av ordet till nästa rad. Intentionen är att få en så jämn högerkolumn som möjligt eller att spara utrymme.

Sammansatta ord kan exempelvis avdelas efter de ord de är sammansatta av, t ex sjuk-sköterska. Enkla ord kan avstavas efter två huvudprinciper: ordledsprincipen där man tar hänsyn till hur ett ord är uppbyggt, t ex stol-ar, eller enkonsonantprincipen där man för en konsonant till den senare stavelsen, t ex sto-lar. Båda metoderna är likvärdiga och kan kombineras i samma text.

Om något är tveksamt eller felaktigt i ovanstående låter jag mig gärna korrigeras av någon med bättre kunskaper i ämnet.

ZekeSvammel