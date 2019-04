REPLIK: Dina uträkningar stämmer inte Eimer - det blir ingen nettosänkning

Jag vet inte var Eimer har fått sin information från, men rätt ska vara rätt och speciellt i dagens tider där man varken har tid att faktagranska eller vara kritisk till vad som skrivs så behöver vi klargöra lite saker.

Läs Eimer Dahlbergs insändare: Lönehöjningar kan bli lönesänkningar

En person som får inkomsthöjning kan inte få sitt bostadstillägg sänkt med lika mycket eller mer än vad inkomsten ökade. Vi kan göra två exempel en person med inkomst på 10 000 kronor per månad före skatt som bara är allmän pension och ett exempel där inkomsten är 10 000 kronor per månad före skatt i allmän pension plus 1 000 kronor per månad före skatt i form av tjänstepension utifrån inkomståret 2018. Sen kan vi göra en beräkning på att båda inkomsterna ökar med 100 kronor brutto för inkomståret 2019. Skatten är beräknad utifrån att allmän pension beskattas enligt tabell 34 båda åren och att tjänstepensionen är avdragen 30% som en sidoinkomst. Precis som praxis är gällande skatterna när det är dubbla inkomster.

Beräkningen utgår även från att personen inte har några tillgångar över 100 000 kronor, har en bostadskostnad på 5 600 kronor (taket för bostadskostnaden) och är ensamstående.

För 2018 är totala inkomsten med bara allmän pension plus bostadstillägg 13 097 kronor efter skatt. Med en höjning på 100 kronor för 2019 blir den 13 107 kronor efter skatt. Personen har fått en nettohöjning med 10 kronor, ingen sänkning.

Exempel två med tjänstepension blir inkomsten plus bostadstillägg totalt 13 301 för 2018 efter skatt och med höjning på 100 kronor på båda pensioner inför 2019 blir det 13 322 kronor. En höjning med 21 kronor netto, ingen sänkning här heller.

Eimer skriver även att pensionärer är under existensminimum, skälig levnadsnivå (i folkmun existensminimum) är för 2019, 5 758 kronor för en ensamstående. Detta är vad personen ska ha kvar efter att en bostadskostnad på upptill 6 620 kronor är betald. 5 758 kronor ska därför räcka till mat och andra levnadsomkostnader, skulle en person vara under nivån får man vad som kallas äldreförsörjningsstöd. Detta stöd kommer täcka upp så att personen har kvar 5 758 kronor efter att bostaden är betald.

I dessa exempel där personen har en hyra på 5 600 är personen över gränsen, lika så om hyran är 6 620.

Information om beräkning av bostadstillägg och räknesnurra finns på Pensionsmyndighetens hemsida. Skattetabellerna finns tillgängligt på Skatteverkets hemsida.

Rätt ska vara rätt