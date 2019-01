Replik: Cirkus Hällmyra - tala ur skägget!

Att det behövs snö och kyla för att underhålla skidspår kan jag räkna ut med arslet och en kritbit, som min fd svärmor skulle ha sagt. När då snön kommer hoppas man ju som glad motionär att de ansvariga ligger i startgroparna. Men nej. Inte vintern 2018/2019. Då har man sagt upp erfaren personal och kunskap saknas att bla köra pistmaskinen.

Det går så mycket rykten om broar, spårfixare, snökanoner, Hällmyra, Hällåsen och Stugsundsudden. Men var finns informationen? Tala ur skägget! Berätta för oss skidglada kommuninvånare hur det ligger till. Era informationskanaler är i stort sett obefintliga.

Idag visade det sig att det finns spår på Hällmyra. Det fick jag reda på via en privatperson som av en händelse sett det under gårdagskvällen. Tjoho! Åker dit och finner att en av skidkamraterna dragit igång gammelskotern/spårrullen med pengar ut egen ficka. Stort tack för det och en stor känga åt kommunen som inte följer upp det stora intresse som väcktes under SM-veckan.

Häxan Surtant