Öppet brev till Trafikverket: Risken är stor att drabbas av viltolycka på riksväg 84

Riksväg 84 är en viktig väg för invånarna i Hudiksvalls kommun. Pendlingen mellan kommundelen Delsbo och österut är viktig för både arbetsmarknad och skola.

Vi har följande frågor gällande riksvägen:

►När kommer de vita linjerna att målas ? Under mörkerkörning är det nästan omöjligt att se de gamla linjerna?

►Hur är statusen på viltstängslet på sträckan? Många viltolyckor inträffar längs denna väg.

►Hur är det med planerna för viltstängsel från Sörforsa och österut?

Om den statisk vi tagit del av stämmer – är riksvägen en av de mest riskfyllda i Sverige när det gäller viltolyckor.

Matts Persson, ordförande Delsbo Centern

Margareta Stark, ordförande Forsa Centern

Caroline Schmidt, oppositionsråd för Centerpartiet Hudiksvall

Svar direkt: Trafikverket har för tillfället inte några planerade nyinvesteringar när det gäller viltstängsel. Frågan är dock aktuell och Trafikverket kommer att genomföra två olika utredningar för att utreda brister och behov.

Alla vägar med höga hastigheter och betydande trafikflöden har förhöjd risk för viltpåkörningar. Älgar finns nästan överallt och ur ett trafiksäkerhetsperspektiv är det framförallt olyckorna med älg som medför allvarliga konsekvenser.

Trafikverket har god kännedom om förekomsten av polisrapporterade viltolyckor. För närvarande finns det viltstängsel på ungefär 20% av väg 84 mellan Hudiksvall och Delsbo. Skicket är varierande och underhållsåtgärder är behövligt.

Trafikverket har nyligen fått en ny inriktning på hur arbetet med vilt ska genomföras. Nya finansieringsformer har också framkommit. Men, för att allt ska ske i enlighet med nuvarande inriktning och förhållningssätt så är första skedet att utreda bristerna först, vilket nu påbörjats.

Tillfälliga viltvarningsmärken sätts upp och tas ner av Trafikverkets entreprenör efter att aktuellt jaktvårdsområde påtalat behov. Det kan vara ett alternativ då flera olyckor och tillbud inträffat längs Rv 84.

När det gäller vägmarkering är budgeten begränsad. Det gör att vissa sträckor tyvärr ”väntas in” för att bli ännu sämre innan de målas upp igen. Det kan göra att en sträcka har linjer som syns bra i dagsljus, men som saknar glaskulor som ger retroreflektion under mörkerkörning. Jag kan tyvärr inte svara för om så är fallet just här, men överlag så blir det riktigt skitigt på vägarna under november-december när det börjar saltas och även nymålade linjer kan bli närmast osynliga.

Vägmarkering utförs ej efter att våra vägar har börjat saltas. I våra kontrakt kompletterings-målas vägarna fram till 15 oktober.

Christer Dahlenlund, samhällsplanerare, Trafikverket