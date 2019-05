INSÄNDARE: Vi lär få anpassa våra liv efter det klimat som kommer

Apropå partiledardebatten och vetenskapens fakta, vill jag att man skall hålla isär begreppen klimat och miljö.

Det framgår bland annat i de rapporter som visar på de olika sätt man vill ta tillvara den solenergi som strömmar ned över jorden. Där nämns bl. a. att den energimängd solen strålar ned på jordklotet under en (1) timme motsvarar all den energi som hela jordens befolkning förbrukar under ett år (Svenska Dagbladet den 5 maj 2019)!

Det kan enkelt uttryckas som att det solen strålar ned under ett år, motsvarar vad mänskligheten gör av med på cirka 8 000 år.

Man funderar då onekligen på vilken förändring av klimatet jag gör om jag åker tåg i stället för flyger. Solen påverkar ju rimligen klimatet 8 000 gånger mer än vad hela jordens befolkning gör.

Det finns ett problem i sammanhanget - forskarna är oense gällande om det är ökad koldioxidhalt som höjer temperaturen på jorden eller om det är den ökande temperaturen som automatiskt resulterar i ökad koldioxidhalt. Jämför "hönan och ägget"-frågan.

Det blir troligen så att vi måste anpassa våra liv efter det klimat som kommer.

P O Jonzon