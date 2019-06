INSÄNDARE: Varför så hemlighetsfulla, Samling för Nordanstig?

Jag läser med förvåning att Samling för Nordanstig har lanserat ett förslag om att temporärt höja skatten och att Helahälsingland har fått ta del av Nordanstigs budgetförslag idag under tiden som kommunstyrelsen har haft möte, innan kommunstyrelsen har fått ta del av deras fulla förslag.

Jag måste ju säga att det är ett anmärkningsvärt sätt att försöka ta politiska poäng på, då oppositionen har haft tillgång till både majoritetens och Sverigedemokraternas fullständiga förslag innan dagens kommunstyrelsemöte, medan vi i majoriteten endast fått se Samling för Nordanstigs siffror men ingen redovisning av vad det är man faktiskt vill.

Jag hoppas att kommunfullmäktige får ta del av oppositionens förslag i god tid innan nästa fullmäktige: Kanske kan ni i Samling för Nordanstig skicka det till oss andra i samma veva som ni skickar över förslaget till Helahälsingland och övrig press?

Magnus Willing, ersättare i kommunstyrelsen i Nordanstig för Socialdemokraterna

SVAR DIREKT: Vi är glada över att det finns socialdemokrater som är intresserade av att läsa vår budget. Det är inte någon hemlighet hur den ser ut. För den som är aktiv på sociala medier finns den i Facebook-gruppen "Politik i Nordanstig". Där lade vi ut budgeten ungefär samtidigt som den fanns att läsa i HT. Vi välkomnar även majoriteten att lägga ut sin budget där - så att allmänheten kan läsa dem bägge och jämföra.

Samling för Nordanstig har ända från början varit väldigt öppna i vår kommunikation. Vi vill gärna få en dialog med invånarna i Nordanstig. Därför uppskattar vi alla inspel där vi kan diskutera politik i Nordanstig.

Dock är vi förvånade över kritiken då majoriteten har haft för vana att lämna in sitt budgetförslag så sent att hela budgetprocessen försenas. Vi är glada att ni i år lyckades lämna in den i tid.

Tor Tolander (M), Samling för Nordanstig Petra Modée (V), Samling för Nordanstig Magdalena Fagerhov (KD), Samling för Nordanstig Per-Ola Wadin (L), Samling för Nordanstig