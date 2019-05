INSÄNDARE: Varför lyssnade inte kommunen på kritiken inför flytten till Heden - vad var det vi inte förstod?

Under 2015 kom det en väldig massa flyktingar till Sverige, inte minst ensamkommande (alltså barn och ungdomar under 18 år utan vårdnadshavare). Detta satte en väldig press på kommunernas mottagning, inte minst Bollnäs kommuns. Detta resulterade i att man planerade för ett mycket stort ensamkommande HVB-hem (hem för vård och boende) på Heden. Och detta var väl ok.

Men, innan man hunnit alltför långt i den planeringen fick Sverigedemokraterna med sig nästan alla de andra partierna på att stänga gränserna och man stängde i stort sett möjligheterna för ytterligare flyktingar att ta sig till landet. I stort var det sedan bara kvotflyktingar som kom i fråga och de var bara en bråkdel till antal jämfört med de strömmar som tagit sig till landet.

Några av oss anställda, bland annat jag, försökte då påtala det vansinniga i att fortsätta projektera för Heden eftersom underlaget snabbt skulle komma att vika men för detta vanns inget gehör på högre tjänstemannanivåer. Tilläggas kan att det fanns tillräckligt med platser om man räknar in de köpta platser man hade på privata Hvb-hem. Möjligen hade man fått köpt ytterligare några platser under en övergångstid. Dessutom hade de hem man hade och som lades ner kunnat fungera utmärkt några år till.

Resultatet blev dessutom en otrolig flyttkarusell för ungdomar och personal. Det finns ungdomar som fick flyttade 3-5 ggr under ett par år och några som mådde väldigt dåligt av det.

Undertecknad hamnade på Pannotia Heden som personal och vill understryka att jag trivdes mycket bra där så länge det varade.

Enligt mina beräkningar, mellan tummen och pekfingret, förlorade Bollnäs kommun mellan 15-20 miljoner på att Heden inte avbröts, andra säger att det rör sig om ca 10 miljoner. Kostnaderna bestod bl a i onödiga flyttar, dyra avvecklingar av andra boenden, personal som anställdes i onödan, mm mm.

Det som har hänt har ju naturligtvis hänt och kan inte göras ogjort. Men jag skulle ändå vilja ha svar på några frågor från beredande tjänstemän:

Varför lyssnade man inte på kritiska personer inom organisationen och bjöd in dem till en diskussion kring Heden?

Stämmer det att om man hade använt befintliga hem samt kanske ytterligare några privata HVB-hems platser, så hade kostnaderna blivit 10-20 miljoner mindre än vad de blev?

Fanns det några andra motiv till att ta Heden i bruk, några som inte en annan kunde se från sin position?

Urban Ekenberg F.d. anställd på Pannotia Kilafors, Ren, Heden och Hamrelund

SVAR DIREKT: När det stora antalet ensamkommande flyktingbarn kom till Sverige uppstod en extrem situation. På kort tid fick problem lösas. Alla dessa ensamkommande barn fick ändå skyndsamt omhändertagande. De som hänvisades till Bollnäs kommun var inget undantag.

När dessa barn och ungdomar blir vuxna ändras ofta insatserna, vilket är det riktiga. Alla unga ska stödjas till att stå på egna ben när de går in i vuxenlivet, ensamkommande barn är inget undantag. Man flyttar från ex. HVB-hem till ett stödboende.

Insändaren vill ha svar på frågor gällande processen som jag inte kan ge eftersom jag vid tillfället inte var socialchef.

Tina Mansson Söderlund, socialchef Bollnäs kommun