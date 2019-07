INSÄNDARE: Efter kritiken från Skolinspektionen – Nordanstigs skolpolitiker väljer semester framför snabb elevhjälp

I Bergsjö centralskolas högstadium gör vissa lärare skillnad på flickor och pojkar; flickor har fått hjälp medan pojkar uppmanats "jobba vidare".

På skolan finns lärare som förminskar elever inför klassen. Det förekommer att elevers resultat beskrivs med att de alltid haft dåliga resultat eller att "elevens pappa inte heller lyckades". Det skriver Skolinspektionen i sin nya rapport om skolan, som granskades 19-21 mars i år. Rapporten på tolv sidor kryllar av skarp kritik mot skolan: Skolinspektionen kräver att senast 16 oktober ska Nordanstigs kommun vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna.

Trots detta väljer kommunens beredande politiska organ utbildningsutskottet att ta det lugnt - så lugnt att utskottet slopar augusti månads möte. Utskottet inriktar sig på semester istället för att genast (efter vädjan från Sverigedemokraterna) kalla till ett extra möte med högsta ansvariga för att ta itu med de alarmerande uppgifter som nu avslöjats. Sverigedemokraterna som endast har en ersättarplats i utbildningsutskottet, tvingades konstatera att majoriteten med socialdemokrater, centerpartister och Nordanstigspartiet, föredrar semester-modellen. De sviker därmed elever som känner sig kränkta och de lärare som har en tung arbetssituation. Vi Sverigedemokrater ser mycket allvarligt på kritiken och att i detta läge inte göra allt för att snabbt vidta åtgärder är beklagligt.

Bland kritiken mot skolan framgår också att ibland vet inte eleverna när lektionerna börjar eller slutar. Lärare uppger att om de skulle anmäla alla kränkningar de hör, så hinner de knappast göra något annat. Skolinspektionen betonar att allt ska anmälas; lärarna ska inte göra någon egen bedömning av vad som är värt att anmäla.

Betygen i skolan är under riksgenomsnittet, framgår av rapporten.

SVAR DIREKT: SD menar att utbildningsutskottets (UU) beslut att ställa in sammanträdet den 20 augusti är ett uttryck för att inte ta Skolinspektionens rapporter med förelägganden på allvar. Det är raka motsatsen!

UU hade sitt senaste möte den 18 juni. Rektor för Gnarps skola redogjorde då för den handlingsplan som Gnarps skola och fritids ska arbeta enligt framöver. Den stämmer väl överens med kritikpunkterna i Skolinspektionens rapport.

På slutseminariet för Skolverkets projekt ”Samverkan för bästa skola” i maj deltog rektorerna för Bergsjö skola 7-9, skolchefen, utskottets ordförande och kommunstyrelsens ordförande. En handlingsplan togs då fram för fortsatt arbete utifrån skolans identifierade förbättringsområden. Dessa förbättringsområden stämmer med Skolinspektionens kritikpunkter.

Vi tar Skolinspektionens kritik på största allvar och anser att rektorerna då behövs bäst på sina skolor

UU har alltså följt upp arbetet som pågår på både Gnarp och Bergsjö skolor. Det är vår uppgift som huvudman att göra just det och följa arbetet noga och kontinuerligt under kommande hösttermin. Det praktiska arbetet görs däremot på skolorna under rektorernas ledning. Vi har förvissat oss om att det arbetet pågår. Därför har vi beslutat att inte ta rektorerna från sina skolor till utskottet den 20 augusti, samma dag som skolorna börjar! Vi tar Skolinspektionens kritik på största allvar och anser att rektorerna då behövs bäst på sina skolor.

För att nyansera SD:s bild av vår skola så kan meddelas att resultaten förbättrats för andra året i rad. Systematiskt förbättringsarbete lönar sig!

Anette Nybom, ordförande utbildningsutskottet