INSÄNDARE: 2019 – året då Bollnäs sålde sin skyline till en internationell hamburgerkedja

Härom dagen när jag skulle skjutsa min dotter till tåget körde jag förbi stadshusparkeringen. Det högg till i hjärtat. Är det här McDonalds ska byggas!? Jag trodde att det skulle ligga borta vid Tuppz. eller på andra sidan järnvägen, där ligger det ju redan liknande ställen. Jag har uppenbarligen inte hängt med i svängarna!

När jag kör tillbaka ser jag hur nära kyrkan det kommer ligga och då hugger det till ännu mer. Det är inte sant!

Häpnad ställer jag mig dessa frågor:

Hur kan man låta bygga McDonalds precis intill stadens äldsta byggnad alltså kyrkan från 1300-talet? Vilken annan stad gör så?

Det kanske mest signifikanta för staden, alltså Bollnäs skyline, består idag av kyrkan, Vågen, Bolleberget och stadshuset. Ska det nu alltså präntas in ett gyllene M precis under Bollebergets siluett? Med tanke på alla bilder som tas på just denna vy så kommer det bli mycket gratisreklam för McDonalds.

Hur kommer det sig att detta amerikanska företag får en bättre placering än det svenska Max? För att inte tala om alla andra mathak i stan.

Med tanke på alla bilder som tas på just denna vy så kommer det bli mycket gratisreklam för McDonalds

Hur är det med strandskyddet? Byggnaden placeras väldigt nära vattnet. Jag har sett att det finns ett upphävande av strandskyddet för själva vägbygget men inte för husbygget. Det verkar vara placerat ganska exakt 100 meter från strandkanten alltså ingen vidare marginal.

Har det inte den här byggprocessen gått vansinnigt fort? Har det verkligen hunnit gå igenom alla instanser och gjorts en noggrann konsekvensanalys?

Jag tänker att McDonalds måste ju jublat när det bygglovet gick igenom. Vilket guldläge för dem! När jag tittar på kommunens hemsida får jag det bekräftat. Citat:

- Det är sällan vi får ett så fint läge att bygga på. Jag tänker främst på närheten till centrum, den vackra miljön med utsikt över Vågen och så all trafik som passerar, säger Per Widmark, McDonald´s byggchef.

Vilken bild vill den här staden visa omvärlden? Ska en matkedja som finns i tusentals andra städer få finnas med i det som är signalementet för vår stad? Arbetstillfällena skulle finnas kvar även om man placerade den nya restaurangen på en något mer diskret plats.

2019 blir året som Bollnäs stad sålde, om inte sin själ så väl sin skyline, till ett av världens största företag. Det känns ledsamt och pinsamt.

Hannah