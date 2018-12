Den som gräver en grop åt andra...

Tack Annie Lööf, tack Jan Björklund - Er kan man verkligen lita på. Ni gör allt - nästan - för att inte vilja ha med Jimmy Åkesson att göra. När M och Kd gick samman och presenterade ett eget budgetförslag skulle ni också göra det - var för sig. Något måste ha gått fel, för när Jimmy Åkesson blev förtjust i M och Kd:s förslag var det självklart att L och C skulle rösta på sitt eget dito, trots att de förhandlat med S. Detta resulterade i att Jimmy Åkesson och SD:s val var helt avgörande till att M och Kd- förslaget vann. Ingen annan än de själva röstade på L respektive C-förslagen.

Hur trovärdiga är C och L? Vissa ränder går tydligen aldrig ur!

V stod ju i vägen - för synder som de nu levande medlemmarna inte har haft en möjlighet att påverka - inte på samma sätt som SD:s medlemmar som följer sina gelikar från förr. T o m Nobelstyrelsen har insett detta - Jonas Sjöström, V, var bjuden på Nobelfesten men inte Jimmy Åkesson, SD! Annie Lööf skyller på att V skulle få för mycket att säga till om under de kommande fyra åren - inte bra!?! Att Jimmy Åkesson är med och röstar på M/Kd budgeten är helt OK! Vilket kommer att medföra att de i fortsättningen kan fortsätta att rösta på M och Kd. Det var ju detta som L och C inte ville skulle ske! Hur trovärdiga är C och L? Vissa ränder går tydligen aldrig ur!

Före detta L- respektive C-medlem