Därför behöver Hamnarbetarförbundet ett kollektivavtal

Onsdagen den 23 januari kl. 07.00 inleder Svenska Hamnarbetarförbundet avd. 81 Söderhamn den första av flera punktstrejker. Syftet med konflikten, som är en del av Hamnarbetarförbundets riksomfattande stridsåtgärder, är att få till stånd ett rikstäckande kollektivavtal med Sveriges Hamnar. Arbetsgivarorganisationen har i sin tur varslat om lockouter som stänger ner produktionen runtom i hamnarna i totalt 393 timmar, vilket är sju gånger längre än de varslade strejkerna.

Arbetsgivarorganisationen har konsekvent avvisat vårt förslag om ett likalydande avtal jämte det som de redan har med Transportarbetareförbundet – både vid de sju tillfällen som vi förhandlat detta under 2018, och under den medling som avslutades igår. Istället har vi erbjudits avtal som gör att vi i praktiken underordnas en annan facklig organisations nuvarande och framtida uppgörelser med arbetsgivarna. Det skulle vara orimligt för vilken fackförening som helst att ingå ett kollektivavtal på de premisserna. När Sveriges Hamnar nu visat att vägen till kollektivavtal via förhandling är stängd är konflikt det enda som återstår.

Konflikten är ett resultat av Sveriges Hamnars utestängningspolicy, som infördes i april i fjol. Policyn innebär att arbetsgivarna endast förhandlar med det fackförbund som har tecknat kollektivavtal. Därmed utestängs Hamnarbetarförbundets 1300 medlemmar och företrädare från all information, alla förhandlingar och all samverkan i hamnarna.

Hamnen är en farlig arbetsplats – olyckor som sker här blir ofta allvarliga. Den främsta anledningen till att frågan om inflytande är så akut är därmed de uppkomna bristerna i arbetsmiljöarbetet.

I Söderhamn har policyn skapat en situation där vi inte har några skyddsombud alls. När miljö och skyddsarbete ska diskuteras skickas istället ett ombud från Transport ner från Sundsvall som ligger 14 mil bort. Den personen saknar kunskap om våra rutiner och specifika arbetsuppgifter, vilket gör det omöjligt att göra en riktig bedömning av riskerna.

Hamnarbetarförbundet är en basdemokratisk fackförening. Interndemokratin är skälet till att hamnarbetare under decennier har fortsatt välja Hamnarbetarförbundet. Vi kräver respekt för vår rätt att som arbetstagare i ett demokratiskt land bli företrädda på det sätt vi själva valt.

Sveriges Hamnar kan enkelt skapa arbetsro och säkra en trygg arbetsplats för hela sin personal – genom att släppa in oss som fullvärdig avtalspart.

Styrelsen, Svenska Hamnarbetarförbundet avd. 81 Söderhamn