INSÄNDARE: Vindkraft på finnskogen? Nej tack!

Man häpnar över den energipolitik som förs i Sverige. Det finns tydligen ekonomiska krafter som gör det intressant att bygga vindkraftverk i Norrland. Det måste ur nationens synpunkt vara fullständigt vansinnigt.

Under denna sommar har vi ju alla sett var i landet elen fattas. Staten måste betala för att Ringhals 1 ska fortsatt vara i drift under resten av året. Den ska ju ställas av sista december. Vidare har man fått sätta in oljekraftverket i Karlshamn för att säkra effekten i södra Sverige. Det är ju där och speciellt i elområde 4, södra Götaland, som eltillgången är bristfällig. Det demonstreras också tydligt då man ser Nordpools spotpriser på el. Under v 22 – 30 har priserna i södra Götaland under alla dessa veckor varit 2 till 4 gånger högre än här uppe i Hälsingland.

Ansvarig minister Ygeman borde nog koncentrera sina tankar på hur man löser detta problem, som ju kommer att förvärras då Ringhals 1 ställs av. I stället kommenterar han M och KD:s utspel häromdagen med att vi ju har så stor elexport. Han vill alltså inte diskutera problemet.

El måste produceras och finnas tillgänglig varje minut just där konsumtionen finns. Tänk er att vi i januari-februari nästa år får ett stabilt högtryck under en veckas tid över Skandinavien och ner över Tyskland. Vi har rejäl kyla. Vindkraften levererar mycket litet i både Sverige, Danmark och Tyskland. Den här situationen kan mycket väl uppkomma. Det finns data att enkelt tillgå på nätet, det förekommer litet då och då att vindkraftverken levererar mycket litet i alla dessa tre länder samtidigt. Vad har Ygeman att kasta in då? Oljekraftverket i Karlshamn! Och kolkraft ifrån Polen och Tyskland, men de kanske inte har så mycket att sälja av under dessa väderförhållanden.

Våra politiker måste samla sig och reda ut hur man löser eltillgången i Mälardalen och söderut. Det är oförskämt av en ansvarig minister att inte vilja föra en saklig diskussion om problemet utan bara viftar bort det.

Vindkraften har onekligen pressat elpriserna under hela detta år. Sverige har ju som tur är vattenkraft som kan träda in som regulator i takt med vindkraftens kraftiga fluktuationer. Men hur blir det med vattenkraftens lönsamhet?

För övrigt anser jag att vindkraften bör beskattas och inte subventioneras. Den varierande och oförutsägbara produktionen är ett huvudskäl. Dessutom kommer de extra ledningsutbyggnaderna att plussa på våra nätavgifter i framtiden. Och hur är den verkliga miljönyttan? Själva verken behöver mycket av sällsynta jordartsmetaller för sin funktion, och i skogarna begravs massor av betong och byggs vägar kors och tvärs. Mycket skog tas ur normal produktion. Och vingarna tar ihjäl fåglar, kanske även sällsynta. Några öre/kWh kanske vore lämpligt att vindkraftsägarna bidrar med.

Torbjörn Lang, Edsbyn