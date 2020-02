INSÄNDARE: Vill du veta varför lärare ska ha en högre lön?

En lärare som jobbar heltid tjänar i snitt 33 500 kronor innan skatt om hen är mellan 50-54 år. Lärare borde ha högre lön eftersom att de är grunden till alla andra jobb. Men ändå så tjänar de alldeles för lite.

Det är lärarna som lär alla andra det som man måste veta innan man kan börja jobba, och det är även lärarna som gör så att man kan jobba med det man vill i framtiden.

En 2D-grafiker tjänar i snitt 35 200 kronor i månaden. Vad gör då en 2D-grafiker undrar du? Jo, de jobbar med att t ex skapa grafiker till olika spel, alltså ungefär samma sak som 3D-grafiker jobbar med. Utan att trycka ner de som jobbar som just 2D/3D-grafiker – så är det ett mindre viktigt yrke i samhället än vad en lärare är.

Sen så säger jag inte att 2D/3D-grafiker är ett dåligt yrke, utan fundera på hur de har kunnat jobba med det de vill? Hur de har kunnat komma in på just det gymnasiet de ville och sen kunna jobba med det de vill. Det är lärarna som har varit grunden där också - de är grunden till alla jobb som går att ha, och just därför tycker jag att lärare ska ha en högre lön.

Wilma Träff, 7A