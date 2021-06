INSÄNDARE: Vilda västern hos våra styrande – nytt ledarskap krävs

I dagarna har kommunstyrelsen arbetat med budget 2022. Det handlar om att staka ut en riktning som vi tror är bra för Ljusdals kommun. Socialdemokraterna och Miljöpartiet styr kommunen, om än i minoritet, vilket föranleder att dessa två partier ska lägga fram ett gemensamt budgetförslag och söka stöd för sin budget.

Nog är det väl häpnadsväckande att det budgetförslag som presenterades den 3 juni kom från S, C, M och KD. Vi kan inte annat än att förundras över hur styret (S och MP) ska säkerställa Ljusdals kommuns utveckling givet att MP inte längre vill vara med.

Nåväl, ett budgetförslag har tagits fram. Den politiska riktningen fokuseras främst till ekonomi i form av digitalisering och resepolicy, miljöarbete i form av laddstolpar och solpaneler, näringsliv i form av en näringslivsstrategi och ekonomiutbildning samt att inom skolan ska en generalplan för skolstrukturen presenteras.

Detta är i stora drag det S, C, M och KD vill arbeta med 2022. Samtidigt som 47 procent av eleverna i nionde klass inte uppnår grundläggande behörighet till gymnasieskolan och arbetsmiljön samt arbetsvillkoren i äldreomsorgen är under all kritik.

En budget är ett grunddokument för politisk styrning. Men inte ens en budget kan de styrande partierna, S och MP, enas om. Vad finns då kvar? Ljusdals kommun har nu en styrning där hela havet stormar. Eller som den politiske teoretikern Thomas Hobbes skulle benämna det: allas krig mot alla. Den totala brytningen mellan de makthavande partierna, S och MP, är tydliga för oss alla. Socialdemokratin gör som alltid – allt för makten.

Låt detta bli sista gången som socialdemokratin gör sitt i denna kommun. Låt oss verka för en kommun som prioriterar våra unga och äldre. Låt oss vara en kommun som inte nöjer sig med att vara i den sämsta ligan vad gäller företagsklimat. Låt oss gemensamt gör kommunen mer attraktiv. Här krävs ett nytt styre, här krävs Nystart Ljusdal.

Henrik Estander, Liberalerna Ljusdal, och Bodil Eriksson, Ljusdalsbygdens parti