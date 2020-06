INSÄNDARE: Viktigt att de som jobbar med vård och omsorg får en möjlighet att återhämta sig mentalt

Den 15 juni presenterade Centerpartiets tillförordnade partiledare Anders W Jonsson i sitt sommartal flera viktiga satsningar på stöd för vårdpersonal som jobbar med Covid-patienter. Den psykiska återhämtningen är lika viktig som den fysiska. Därför lanserar centerpartiet flera satsningar på fysiska och digitala stödinsatser för medarbetare inom vård och omsorg som under rådande pandemi arbetat under extra stor arbetsbelastning och stress. Dessa bygger på tre huvudsakliga stödåtgärder, skriver Joakim Westlund (C).