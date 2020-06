INSÄNDARE: Vi var ju förberedda på digital hemundervisning på Stentägtskolan – var det inte läge för det nu?

Under läsårets sista skälvande minut, tvingas alltså Stentägtskolan stänga. Pandemin har nu slagit rot även här i lilla Söderhamn. Otäckt. Skrämmande. Men inte helt oväntat. Det här har vår kommun varit väl förberedd på. Från kommunledning ner till småttingarna i skolan, så har alla, under hela våren, förberetts inför detta faktum. Om en skolstängning skulle bli aktuell, skulle åtminstone inte Söderhamns elever och lärare bli tagna på sängen.

Det har jobbats frenetiskt (vad jag förstår efter att ha pratat med mitt barn) på att förbereda för digital undervisning. Min elvaåring behärskar Teams, Unikum, Skolon, Digilär, Bingel, Seterra och allt vad hen rabblar upp. Allt var förberett. Om pandemin slog sina klor i våra skolor.

Ja, och nu är alltså stängningen ett faktum. ”Nu är det bara att köra”, tänkte jag. Men icke. De fyra skoldagar som är kvar av terminen (”examensdagen” inräknad), ska tydligen läsas in till hösten! Varför? Var det inte nu, i skarpt läge, som denna digitala undervisning borde testats? Måste kännas snöpligt för både elever och lärare, som är så väl förberedda på detta, när de inte får prova om det går.

Ja, nu vet jag att alla inte har en egen skoldator (ej elever i klass F-3), men det går ju även att göra icke-digitala uppgifter … typ skriva en betraktelse i naturen, göra en målning av vad du ser när du tittar ut genom ditt fönster, räkna staketspjälor i grannens staket etc.

Såklart är det superviktigt med elevernas garanterade undervisningstid. Men går det inte till överdrift nu? Och varför, i herrans namn, hade det förberetts så minutiöst för en skolstängning när kunskaperna och medlen inte kom att användas? Jag bara undrar…

Fundersam förälder

SVAR DIREKT: Tack för dina frågor och funderingar!

Det är precis som du beskriver att vi under vårterminen planerat för att kunna genomföra undervisning på olika sätt, distansundervisning/fjärrundervisning. Att stänga verksamheten på det sätt vi gjort känns precis också som du skriver, snöpligt och mycket annorlunda. Ingen av oss har varit med om det tidigare. Vi beslutade, i samråd med smittskyddet, att avsluta terminen tidigare och vi kommer att återkomma med hur kommande läsår skall förlängas. Något vi måste göra enligt de styrdokument skolan ska rätta sig efter. Vi har inte rätt att ta bort dessa 4 dagar, vi måste göra en plan för hur eleverna ska få sin garanterade undervisningstid. Vi valde också att hantera hela skolan på samma sätt. Att genomföra undervisning via distans och fjärrundervisning är inte så enkelt i de yngre åldrarna. Vi bedömer att motivationen för undervisning hemma terminens sista dagar kan variera både hos vårdnadshavare och elever. Förändringar i skolförordningen under vårterminen gör det möjligt att fördela ut resterande tid under kommande läsår 2020/2021.

Vi anser inte att vi förberett oss förgäves. Vi vet i nuläget inte hur kommande läsår kommer att se ut vad gäller den rådande pandemin, om det eventuellt kommer finnas behov av att genomföra undervisning annorlunda då.

Åsa Unger, förvaltningschef