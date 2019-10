INSÄNDARE: Vem ska ta hand om din mamma eller pappa när vi undersköterskor inte orkar längre?

Jag är en kameleont i mitt arbete, jag träffar människor med olika demenssjukdomar men även psykiska besvär. Jag är olika personer framför olika människor, ibland är jag en far, ibland en dotter, jag kan vara en man eller kvinna, vän eller ovän. Jag jobbar vardagar, varannan helg och röda dagar. Jag jobbar inte heltid, jobbet är för krävande både fysiskt och psykiskt. Jag kan fortfarande ha en jobbvecka på 55 timmar och jobba sex dagar. Jag arbetar dagar, kvällar, ibland nätter och delade turer.

Jag blir riven på underarmen, nypt i överarmen, slagen på, sparkad på och spottad i ansiktet. Någon kallar mig för häxa, äcklig och kärring. En dotter kommer och ber mig byta skor på mamma eftersom jag satt på fel vid morgonbestyren. En man vill att jag följer med honom på en promenad, min kollega har lunchrast, jag är själv. Någon ligger och ropar på hjälp, tvättstugan är överfull med tvätt och mat ska serveras till hungriga äldre. Jag kan jobba en hel kväll på 6 timmar utan att ha hunnit springa på toa, eller hunnit sätta mig och dricka en kopp kaffe eftersom jag måste sitta vid datorn och dokumentera.

Arbetsgivaren vill inte att vi använder mobiler under arbetstid, helst ska de låsas in i skåp. Nu introducerar kommunen ett nytt dokumentationssystem som kräver att personalen ska logga in med hjälp av mobilt bankID. Några i personalen tar ej med mobilen alls på jobbet, andra har en gammal mobil som inte stödjer appen. Utbildaren talar om för personalen att ”man får köpa den simplaste och billigaste mobilen som finns med mobilt bankID”.

Medarbetarundersökning visar att personal är missnöjd över att jobba varannan helg, delade turer och veckor med sex arbetsdagar. Chefer ber oss diskutera om vi kan komma fram till någon förändring i jobbet för att på så sätt minska sjukfrånvaro. När tips och råd läggs fram är de ej genomförbara. De ber oss förändra, men en förändring är bara möjlig när man lyssnar på personalen på golvet, tittar utanför ramarna, hjälper och stödjer varandra. Allt skriker dubbelmoral och vi måste börja se varandra som ett team! Vi sitter i samma båt, oavsett om en är sjuksköterska, enhetschef, fysioterapeut eller som jag själv som har ett av Sveriges vanligaste jobb, undersköterska.

Det är brist på personal inom vården och folk tror bristen beror på den låga lönen, men jag tror snarare att arbetstiderna är ett av de största problemen. Om vi inte gör en förändring, vem ska ta hand om din mamma eller pappa när jag inte orkar längre?

Undersköterskan