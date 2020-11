INSÄNDARE: Värna kärnverksamheten!

Under de senaste åren har jag vid ett flertal tillfällen haft anledning att fundera kring huruvida en del lokalpolitiker verkligen är intresserade av kommunal verksamhet eller inte. Våra kommuner finns till för att ta hand om våra äldre och våra svaga och att ge våra barn en grundläggande utbildning. Därtill ska samhället planeras och miljö och hälsa skyddas. Det är dessa områden som är en kommuns kärnverksamhet.

I Ljusdals kommun har dessa kärnverksamheter under flera år behandlats styvmoderligt, fast det har eskalerat under de två senaste åren under Markus Evenssons (S) styre. Under hans tid vid makten har det tagits en hel del märkliga beslut: bidrag till ett privat företag som spelade in "Wild Kids", en parkering har byggts i Järvsö, miljoner har rullats in på gårdstunet på Stenegård, stora summor har gått till en cykelpark i samma by.

Jag kan fortsätta länge till med mina exempel.

Samtidigt har flera äldreboenden lagts ner, gymnasieprogram har avvecklats och skolor lagts ner, och i Los vill de styrande pressa in bygdens samlade småbarn i en trång lokal med en storköksdiskmaskin i ena hörnet. Det låter för utomstående säkert som att jag raljerar, och jag önskar att jag gjorde så, men det här är en ren och skär verklighetsbeskrivning av läget i Ljusdal. Kärnverksamheten bryr de styrande sig inte om!

Nu ska det byggas en ny jätteförskola i Ämbarbo (fast man vet inte vad det kommer att kosta) och vilken effekt det får för barnen verkar man inte bry sig om. Lika illa är det med det tänkta demensboendet på Östernäs för minst 150 miljoner kronor. Östernäs är troligen den sämsta platsen i hela kommunen för dementa människor, men nu ska det byggas ett skrytbygge, och då spelar det tydligen mindre roll hur de äldre får det. Hur man ska betala för kalaset vet man inte heller, för det lämpar Evensson (S) över på kommunfullmäktige som kommer att bli tvungna att göra som vanligt: det vill säga ta upp lån och därmed skuldsätta skattebetalarna.

Jag tycker inte det här är någon bra utveckling! Ljusdals kommun måste börja fokusera på sin kärnverksamhet och om man som kommunpolitiker inte är intresserad av kommunal verksamhet bör man kanske inte vara just kommunpolitiker. Vänligen avgå!

Fredrik Röjd, Ljusdalsbygdens Parti

Svar direkt: Det finns mycket man skulle behöva rätta till faktamässigt när det gäller det Fredrik Röjd påstår i sin insändare. Hans anklagelse om att vi inte skulle bry oss om den kommunala kärnverksamheten saknar såklart helt och hållet grund. Att vi i Triaden vill satsa på förskola och äldreomsorg är ett bra bevis på just detta – satsningar som Fredrik Röjd för övrigt ondgör sig över i samma insändare. Hur den ekvationen går ihop får Fredrik Röjd försöka reda ut för väljarna, det är en uppgift jag inte tänker försöka mig på.

Politik handlar om att utifrån värderingar vilja förändra samhället till det bättre. I en demokrati vägs olika förslag mot varandra, och där det förslag som får mest stöd vinner. I en demokrati som vår är det också helt grundläggande att det finns olika åsikter som ställs mot varandra och där goda argument möts.

I Sverige har vi valt att använda oss av representativ demokrati, där vi vid allmänna val utser företrädare till våra beslutande församlingar. Efter förra valet har jag – och det jag parti jag representerar – den stora förmånen att få leda den här kommunen, tillsammans med de andra partier som ingår i Triaden. Mot oss står en aktiv – och för demokratin fullt nödvändig – opposition.

Den här grundläggande genomgången torde vara självklarheter för den som väljer att engagera sig politiskt, men givet hur Fredrik Röjd väljer att uttrycka sig lämpar den sig mer än väl som svar på hans insändare. Fredrik Röjd avslutar nämligen med att uppmana alla som inte håller med honom att avgå. Jag antar att uppmaningen gäller alla som inte håller med honom, vilket vittnar om en syn på demokratin och på oliktänkande som skrämmer.

Jag får i min roll som kommunstyrelsens ordförande många frågor, inklusive här på insändarplats. Jag försöker – efter bästa förmåga och i mån av tid – svara på så mycket som möjligt. Däremot känns det inte helt prioriterat att använda insändarsidans begränsade utrymme åt att bemöta grundlösa påståenden från personer som har all möjlighet i världen att lyfta sina frågor i de politiska församlingar där de både har en plats och en plattform. Jag svarar gärna på frågor eller funderingar från engagerade kommuninvånare, men flaggar här och nu att jag kommer att vara mer restriktiv när det gäller att bemöta rena felaktigheter, grundlösa påståenden och antidemokratiska förslag från andra folkvalda.

Markus Evensson (S), Kommunstyrelsens ordförande