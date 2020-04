INSÄNDARE: Varför stoppade inte polisen EPA-träffen?

Konserter, konferenser, i stort sett alla event med publik ställs in. Restauranger, matbutiker och klädbutiker ska ansvara för alla kunders säkerhet och se till att kunder håller god distans mellan varandra, och att det inte blir för många människor i butiken. Ansvaret läggs till stor del på oss medborgare i Sverige. Med allvarstyngda ord manar statsministern det svenska folket till ett ansvarsfullt beteende under rådande kris, alla måste ställa om sina vanor för att rädda liv och minska de negativa konsekvenserna av covid-19.

Sedan den 29 mars är det förbjudet med sammankomster med fler deltagare än 50 personer. Trots detta genomfördes en EPA-träff i Ljusdal enligt en artikel i helahälsingland.se. Hur kan det komma sig att det fanns polis på plats och festen tilläts fortgå, gäller inte förbudet längre? Hur kan det komma sig att barnens målsmän inte tar sitt ansvar och låter sina barn åka på större sammankomster, eller har så dålig koll på sina barn att de inte vet vad deras barn gör?

Till er som deltog: jag hoppas innerligt att ingen av era nära och kära far illa till följd av ert gemensamma myndighetstrots. Det är en sorglig skymf mot de som lidit av eller dött i denna sjukdom, vårdpersonalen som vänder ut och in på sig själva, de riskgrupper som inte får gå ut, de som blivit av med sina arbeten och företag, de som jobbar hemifrån, de som lyder alla försiktighetsåtgärder trots att det ställer till det i vardagen och till de anhöriga som inte får träffa sina äldre. Vuxna blir utskällda i media, blir av med jobben och hånas på sociala medier när de sitter för nära någon i parken eller åker till en annan ort i onödan, men det är ok att mer än det dubbla tillåtna antalet ungdomar, många minderåriga, träffas och dricker alkohol?

Tvätta händerna, iaktta social distans – så festar vi när krisen är över.

SVAR DIREKT: Polisen följer den fortsatta utvecklingen gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, där man inte söker tillstånd och trotsar förbudet som regeringen beslutade om 29 mars gällande fler deltagare än 50 personer.

Polisen förväntar sig att alla i samhället, ung som gammal, tar sitt ansvar och agerar för allas bästa i den kris vi har kring coronapandemin.

Lokalpolisområdeschef i Hälsingland Karl von Krusenstjerna