INSÄNDARE: Varför ska vi ha kvar Estetiska programmet på Slottegymnasiet?

Elever som söker till ett Estetiskt program behöver ett estetiskt uttryck under gymnasietiden t ex musik, sång, dans, teater, ljud, bild, foto, film, etc. Det hjälper dem att ta sig igenom gymnasiet och ger ett bättre resultat än om de skulle gått t ex Samhällsvetenskapsprogrammet (där man läser mycket språk och SO-ämnen). Efter det Estetiska programmet är dessa elever behöriga att söka vidare till högskoleutbildningar som t ex. lärare, förskollärare, socionom, psykolog, jurist, studie- och yrkesvägledare, journalist, musiker, skådespelare, dansare, regissör, spelutvecklare, grafiker, ljudtekniker... ja, listan kan göras lång.

Det går också att utbilda sig vidare inom yrkeshögskola eller folkhögskola. Vill man bli läkare, ingenjör etc. kan man gå ett Naturvetenskapligt eller Tekniskt basår efter Estetiska programmet. Ett musikprogram på gymnasiet är en viktig grund om man vill arbeta med musik eftersom det inte går att läsa in musikkurser på Komvux.

Slottegymnasiet i Ljusdal har Hälsinglands mest välutrustade musikhus med en ”state of the art” studio, en professionell datasal och ett antal ensemblerum. De senaste tre åren har elever från Estetiska programmet, Estetik & media på Slottegymnasiet vunnit titeln ”Årets ungdomsfotograf” i Riksfoto-SM. Vi har mycket omtyckta och duktiga lärare vilket eleverna vittnar om.

Det är i längden inte lönsamt, anser jag, att försöka spara på våra ungdomar genom att minska på deras utbildningsmöjligheter. Gymnasiet är så viktigt och vi behöver ha en bredd av program för att alla elever ska kunna klara av sina gymnasieår, utbilda sig vidare och så småningom bli skattebetalare.

Alla våra grannkommuner Hudiksvall, Bollnäs och Söderhamn har populära estetiska program på sina gymnasieskolor. Intresset för kultur ökar i vårt samhälle - kanske för att det fungerar som en hjälp och ibland en bot mot stress och psykisk ohälsa. Varför ska inte vi ha ett estetiskt program i Ljusdals kommun?

Mia Rosell