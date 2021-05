INSÄNDARE: Vänsterpartiet och regionens personalpolitik

Att hälso- och sjukvården fungerar är en förutsättning för vår frihet. Det handlar förstås mycket om resurser – en stark välfärd kräver utbildad personal, tillräcklig bemanning och anständiga löner.

Personalens arbetsmiljö och arbetsvillkor behöver förbättras så att de som nu arbetar i vården känner att de kan, orkar och vill stanna kvar. Här behövs stora insatser göras på både kort och lång sikt. Detta gick Vänsterpartiet i Gävleborg till val på i regionen.

Vad har vi då gjort av våra vallöften? Detta är några exempel på vad vi tillsammans i majoriteten i Region Gävleborg gjort:

* lönesatsning på 50 miljoner kronor för de som ligger efter i löneutvecklingen, det kan till exempel innebära att en intensivvårdssjuksköterska får 1 100 kronor mer i månadslön.

* tre extra dagars ledighet för alla i regionen som jobbat under tiden för pandemin.

* 10 000 kronor till alla som jobbat inom vården under pandemin.

* en kraftig höjning av friskvårdsbidraget till 3 500 kronor.

* cykel som personalförmån blir verklighet under 2021, det vill säga en förmån, en hälsofrämjande åtgärd och en satsning på miljömässigt hållbart resande i ett.

Men det finns mer att göra. Ser vi oss runt i landet så finns det flera regioner som provat på förkortad arbetstid med goda resultat för både hälsa och kvalitet. Pandemin har visat hur viktigt det är att göra jobb inom vården mer attraktivt.

Just nu, under pandemin, är förkortad arbetstid svår att genomföra men Vänsterpartiet vill att även Region Gävleborg framöver provar förkortad arbetstid. Förslagsvis på en vårdavdelning där det kan ge samma goda resultat som på Mölndals sjukhus operationsavdelning där man, förutom en förbättrad arbetsmiljö och lättare rekrytering, kan operera fler per dag genom att operera i 6+6 timmar istället för i 8 timmar. En självklar utgångspunkt är personalens behov och önskemål.

Kristina Sjöström ledamot för Vänsterpartiet i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Gävleborg

Joel Nordkvist, ordförande Vänsterpartiet Gävleborg