INSÄNDARE: Väg 745 förstör inte bara grädden utan även vaccinet

Nyligen släpptes en rapport som visar att 25 procent av de statliga vägarna i vårat län är i mycket dåligt skick. I efterföljande reportage hos SVT återkommer flera gånger väg 745 mellan Bjuråker och Näsviken. För oss som bor och verkar här är det inga nyheter. Länge har vi diskuterat och försökt få till mer pengar och prioritering på våra vägar i hela kommunen. Väg 745 är en av de vägar som flera gånger diskuterats och lyfts upp. Några som bor i området och använder vägen säger exempelvis att de inte längre köper grädde då vägen är så dålig så att det blir till smör innan de kommer hem. Något jag antar sägs på ett skämtsamt sätt men som ändå visualiserar problemen med vägen.

Att vägen varit nedprioriterad och att tidsplanen skjutits på flera gånger är något som vi länge känt. Men nu kan det även bli en fråga om liv eller död på ett helt annat sätt än vi tidigare trott. Vaccinsamordnaren på Region Gävleborg varnar nu för att vaccinet från Pfizer inte klarar stora skakningar som dåliga vägar kan medföra. Det här kan få konsekvensen att personer i riskgrupper inte kan få sitt vaccin i hemmet, utan istället behöver resa till ett vaccinationsställe.

Utöver risken som kommer med den pandemi vi nu lever i så riskerar även bristen på underhåll på våra vägar att slå mot hela besöksnäringen. Det måste vara möjligt att ta sig till sjön, skogen och bergen för att uppleva den magiska naturen som inte minst finns i Dellenbygden.

I början av året gick Trafikverket ut med en begäran om fastställelse av vägplan 745 och tyvärr tycker vi inte att de synpunkter som skickades in under förra samrådet har beaktats. Därför har vi skickat in ytterligare synpunkter att arbetet med vägen ska påbörjas så snart som möjligt samt att Trafikverket tillsammans med Hudiksvalls kommun och byalag ska arbeta fram den mest optimala lösningen för projektet. De som är beroende av vägen ska inte behöva oroa sig över om viktiga transporter ska ta skada, oavsett om det rör sig om grädde eller vaccin.

