INSÄNDARE: Vad är vi värda, vi Medelsvenssons?

Vi skattebetalare har alltid ställt upp när bankerna säger att de har kris, som på början av 1990-talet när vi la in många miljarder i deras börs.

Då sas det inte om bidrag utan stöd.

Nu går bankerna med stora vinster och vill betala ut massor med pengar till aktieägarna, men verkar som de glömt att det är våra pengar som betalas ut.

Bankerna vill inte stå för risker utan det måste finnas pengar bakom.

Den som har mycket pengar får låna men vi som inte har så mycket pengar och behöver låna, då är det nej.

När vi som pensionärer vill låna av "våra pengar" då ska det kollas och kollas att vi har möjlighet att betala tillbaka eller har säkerhet.

Många av oss pensionärer som har jobbat och betalat in skatt till samhället (samt banker) ifrågasätts hela tiden om vi har råd att betala lånen.

Det känns som att vi är en stor belastning för banker fast man har skött sig under 40 år utan betalningsanmärkning och får hela tiden nej till nya lån fast man har en liten förmögenhet.

Är man arbetslös och får stöd från samhället så räknas det inte som inkomst utan man är en nolla och finns inte.

Vi pensionärer finns inte och ska helst ställas inför ättestupan.

Jag har varit kund hos Nordea under 40 år och när det gäller då finns jag inte, utan tack för du har betalat in till oss under dessa år.

KES