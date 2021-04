INSÄNDARE: V: Granska hemtjänstföretaget ytterligare

Nu har både före detta anställda, representanter från Kommunal, anställda och Drakstadens ledning fått uttala sig i tidningen kring den situation som vi i Vänsterpartiet Nordanstig menar är oroväckande och borde få till följd att kommunen genomför en mer genomgripande uppföljning av hemtjänstföretagen i Nordanstig, och framför allt Drakstadens Omsorg AB.

Det låter ju jättebra om det är som de nuvarande anställda säger: att det fungerar nu och att arbetsmiljön har blivit bättre. Jag hoppas verkligen att det stämmer för jag vill att alla ni som jobbar kvar ska ha en bra arbetsmiljö. Jag hoppas också att ni inte tvekar att kontakta facket om något inte fungerar.

För övrigt blev jag lovade av en av ägarna, Johan, att få se hur sekretessavtalen ser ut som personalen skriver under. Jag hoppas att de är ändrade för ni ska inte skriva under avtal där ni förbinder er att vara lojala mot arbetsgivaren. Det kan nämligen vara ett lagbrott då all omsorgspersonal inom offentlig sektor, och dit räknas ni även om ni är anställda i ett privat företag, omfattas av det så kallade meddelarskyddet. Tyvärr har han inte skickat mig det, trots löfte. Så mycket kan man lita på Drakstaden.

Ett sekretessavtal är något som alla inom vård- och omsorgsyrken måste skriva under när de anställs. Det är inte något konstigt utan handlar om att man förbinder sig att inte berätta för andra om sina brukare - något som jag tror att de flesta tycker är självklart. Drakstaden hade dock lagt till formuleringar som handlade om att personalen inte fick tala illa om företaget i största allmänhet.

Detta kan strida mot Lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter (2017:151) och det är därför ytterst intressant att få veta om detta fortfarande ingår i de sekretessavtal som personalen skriver under. Jag vill också påpeka att dessa avtal på inget vis gör att lagen undantas. Lagen går inte att avtala bort. Om personalen har frågor om detta så föreslår jag att ni vänder er till ert fackombud.

För övrigt vill jag bara säga att om allt funkar så borde ju även det framgå om kommunen gör en fördjupad uppföljning. Som politiker vill jag ju alltid ta det säkra före det osäkra och genomföra en sådan även om nu personalen unisont går ut och berättar hur bra allt är. Det är ju av omsorg för de som jobbar kvar på Drakstaden och, i förlängningen, brukarna som vi från början lyft frågan.

Petra Modée, Vänsterpartiet Nordanstig

Svar direkt:

Det sekretessavtal som vi använt sedan vi startade 2012 är ett originalformulär från Tholin & Larssons blankettsamling, det vill säga inget som vi har upprättat själva.

Vi har en rutin för meddelarskydd. Vi informerar årligen om meddelarskydd och vid inskolning finns det med som en punkt på checklistan. Vi tycker att det är viktigt med transparens och bifogar därmed berörda dokument. Lämna gärna bifogade filer till Petra. Hälsa Petra att hon gärna får påminna om vi glömt bort något. Vi är ju alla människor.

Johanna Carlsson

Verksamhetschef

Drakstadens Omsorg AB