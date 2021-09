INSÄNDARE: Utöva tillsyn för elbolag som lurar nyinflyttade elkunder

Just nu pågår Centerpartiets partistämma där C väntas klubba att alla elkunder ska tvingas välja elavtal vid flytt. C vill få bort dyra anvisningsavtal som är oskäligt prissatta från marknaden, vilket är positivt.

Alla anvisningsavtal är däremot inte dåliga för konsumenten. Förslaget bortser från att en miljon svenskar redan får skäliga elavtal vid flytt utan att tvingas välja leverantör.

Förra året flyttade 1,5 miljoner svenskar. De som missade att teckna elavtal till sin nya adress fick el ändå, tack vare att ellagen tillämpar ett ”anvisat elavtal” som säkrar att kyl, frys, respiratorer och lampor fungerar, vilket är viktigt både för säkerhet och bekvämlighet.

Däremot finns det fortfarande kunder som skinnas. Överprissättningen för de kunder som inte gjorde ett aktivt val uppgick till 800 miljoner kronor 2020.

Det är ett problem att flyttkunder har blivit elbolagens kassakor. Därför är det hög tid att Energimarknadsinspektionen börjar utöva tillsyn så att elbolagen städar bort alla dåliga tillsvidareavtal. Att utnyttja allmänhetens okunskap undergräver förtroendet för energibranschen.

Marknadens problem är inte att tillsvidareavtalen finns, utan att de nyttjas på ett olämpligt sätt. Energimarknadsinspektionen bör säkerställa att elbolag som lurar konsumenten förlorar möjligheten att vara anvisningsleverantör.

Framför allt är det utsatta grupper som saknar kunskap, tid och engagemang hamnar i den här rävsaxen. Här måste en samhällsnyttig myndighet kliva in och trygga att elkonsumenten får ett skäligt pris.

Riksdagens beslutade redan för tio år sedan att avskaffa anvisade elavtal helt. Det har emellertid aldrig genomförts. Intressenter inom energibranschen har motarbetat avskaffandet med framgång.

Vi anser att Sveriges hushåll inte ska behöva vänta tio år till – lösningen finns dessutom redan på plats idag hos vissa elbolag. Andra fortsätter lura elkunderna utan konsekvenser.

Energibranschen, som kämpar med sitt anseende, borde se fördelen med att ta bort dåliga tillsvidareavtal. Vi uppmanar därför branschkollegorna att städa upp och fokusera på en fungerande elmarknad.

Centerpartiet, och alla beslutsfattare, måste ge myndigheten de verktyg som krävs för att skapa en konsumentvänlig elmarknad.

Maria Erdmann, vd God el