INSÄNDARE: Utbytta spelpjäser på biblioteket – men drottningen står kvar

Det var sorgligt att se det senaste kommunfullmäktigemötet och konstatera att där fanns mer engagemang och fakta i vargfrågan än när det gäller arbetsmiljön inom kulturenheten.

Kulturnämndens ordförande säger sig nästan ha bott på kulturhuset den senaste tiden. Han måste mena kulturchefens kontor för vi anställda har då inte sett till honom. Han säger sig ha informerat sig på bästa sätt, träffat fackliga och hörsammat personalens kritik.

Om han hade gjort det hade han fått höra personal som fortfarande mår dåligt, är sjukskrivna och till och med sagt upp sig på grund av destruktivt ledarskap. Det är som att varken ledning eller politiker vill eller vågar lyssna.

Vi på biblioteket som såg det allvarliga läget i höstas gick, efter upprepade försök med att påkalla ledningens uppmärksamhet, ut i media för att försöka nå förändring. Nu har några av oss sagt upp sig på grund av att arbetsmiljön är ohanterbar och orsakat så mycket skada.

Vi söker oss inte bort för att vi vill testa något nytt utan vi känner oss tvingade att göra det för vår hälsas skull. Läkare, kuratorer och personal från Företagshälsan har uppmanat oss att lämna vår arbetsplats. Vi är inte de första som mer eller mindre tvingas bort från kulturenheten och förmodligen inte de sista.

Att uttala sig om problemen i media verkar vara tabu. Vi ser det dock som så pass allvarligt att det är nödvändigt. Värdefull kompetens försvinner och Bollnäs får allt svårare att kalla sig en attraktiv arbetsgivare i kulturkretsar. I slutändan handlar det om skattepengar.

Oviljan hos ledningen att ta tag i problemen tidigt och lyssna på oss har lett till att de dyra externa konsulterna som tagits in för att lösa problemen kom in allt för sent.

Till kulturenhetens ledning och politiker i Bollnäs kommun: Kontra bäst ni vill! Faktum kvarstår.

Sen i höstas har fem ur personalen på biblioteket lämnat sina tjänster, två har tvingats avsluta sina nystartsjobb i förtid, en sjukskrivning övergick i föräldraledighet och en är fortfarande sjukskriven på deltid. Det kommer att se annorlunda ut efter sommaren som Nordebo hoppas, men inte tack vare att ansvariga tagit tag i grundorsaken utan för att man nu börjar om med ny personal.

Kommer ni att hantera frågor kring arbetsmiljö och ledarskap annorlunda nästa gång? Kan vi känna oss trygga med att ingen mer ska behöva uppleva det vi gjort?

Professionella och modiga medskapare utan förtroende

SVAR DIREKT: Bollnäs bibliotek och Kulturenheten har mycket kompetenta medarbetare och vi beklagar att inte alla känner att ledningen gör sitt yttersta för att utveckla biblioteksverksamheten och tillika arbetsmiljön.

Ordförande i kulturnämnden, kulturchef och tf bibliotekschef har löpande avstämningar angående arbetsmiljön i biblioteket. Vi gör ett flertal insatser med kommunens stödresurser och externt konsultstöd. Det arbete som påbörjats kommer att fortsätta i höst.

Just nu pågår också rekrytering av ny bibliotekschef. Detta sammantaget gör att vi har tillit till att förutsättningarna för biblioteksverksamheten på sikt ger resultat.

Vi är övertygade om att våra nyrekryterade medarbetare besitter den kompetens vi behöver för att Bollnäs bibliotek även i framtiden ska hålla samma kvalitet som tidigare och utvecklas.

Oskar Myrberg, ordförande i Kulturnämnden

Helén Blomqvist, Kulturchef