INSÄNDARE: Ungdomarnas behov saknas i debatten om fritidsgården

Det har varit en rad turer kring fritidsgården i Bollnäs de senaste åren, ungdomar har stört verksamheten i biblioteket, vakttjänst har köpts in och nu senast nya turer om besparingspotential under kulturnämnden via flytt av verksamheten.

I debatten saknas fokus på ungdomarnas behov. Finns det belyst vilka ungdomar som har stort behov av ett vettigt häng med varandra och med ansvarsfulla vuxna? Var vill dess unga hänga? Vilket ansvar tar vi vuxna för att skapa goda miljöer för dem att utvecklas i? Var är i så fall bästa miljön?

Om det är så att centrum är attraktivt för ungdomarna att hänga i bör vi sätta ungdomarna i centrum på allvar och låta dem vara i Bollnäs finrum - Kulturhuset. Här finns ett flöde av barn och vuxna såväl dagtid som kvällstid, en naturlig influens ges till kultur i olika former. Vi har inte råd att inte sätta ungdomarna i fokus och erbjuda dem våra finaste och utvecklande miljöer.

Kanske det är så att Gumpels i kombination med Kulturhuset är bästa kombinationen för ungdomar som vi vill ska ha vettig sysselsättning?

Tonårsmorsa