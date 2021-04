INSÄNDARE: Tio miljoner i regionalt evenemangsstöd för inställda idrottsevenemang

Under coronapandemin har många idrottsevenemang behövt ställas in eller ställas om. Ju längre pandemin pågår desto hårdare drabbas föreningarna och desto svårare blir det att få igång evenemangen igen. Det är inte bara ekonomiskt idrottsrörelsen drabbas, det tär även på uthålligheten och engagemanget att ständigt flytta fram evenemang och sedan återigen bli tvungen att ställa in. För att inte tala om de barn och unga som drabbas hårt av sina inställda aktiviteter.

Det nationella samt det regionala vaccinationsmålet har flyttats fram och vaccineringen går långsamt framåt. Samtidigt ökar smittspridningen och antalet sjuka igen, någon tydlig plan eller tidshorisont för ett återöppnande av Sverige och Gävleborg finns idag inte. Det är mer än förståeligt att många idag känner hopplöshet och ovisshet inför framtiden. P4 Gävleborg berättar nu också om en utbredd pandemitrötthet bland gävleborgarna där många blir håglösa och inte är lika aktiva som tidigare. Det är onekligen tungt för många nu men oavsett när det sker så kommer det en tid efter pandemin. Vi vill att evenemangen ska finnas kvar då, men då måste de även våga planera framåt och satsa.

Vi föreslår därför nu ett regionalt evenemangsstöd som innebär att regionen går in som garant i händelse av inställda sportcuper eller dylikt och ersätter upp till 70 procent av kostnaderna kopplat till evenemanget. Evenemang som föreslaget innefattar är bland annat Göranssons Arena Cup, Hudik Cup och GD GIF.

Detta möjliggör för våra föreningar att kunna övervintra pandemin och finnas kvar när vi är ute på andra sidan. Idrottsrörelsen är oerhört viktig för folkhälsan hos våra barn och unga och det är viktig att säkerställa att dessa har så bra förutsättningar som möjligt att fortsätta bedriva sin viktiga verksamhet. Stillasittandet har ökat markant bland barn och unga under pandemin vilket är mycket oroande då det kommer med en rad negativa konsekvenser. Barn och unga behöver också känna att det kommer en dag när de tillsammans med sitt lag får utöva sina sporter och idrotter tillsammans igen. Det är även viktigt att alla ledare och andra ideella krafter och eldsjälar känner att de får uppskattning för sitt stora engagemang och all den tid de lägger ner på barn och unga.

Vi förstår att ett regionalt evenemangsstöd inte helt kan kompensera för de inställda evenemangen, men vi hoppas att det kan ge hopp och energi att orka lite till tills vi är ute på sidan. Vi har inte råd att tappa våra barn och unga.

Patrik Stenvard (M), regionråd i opposition

Alexander Hägg (M), regionråd i opposition