INSÄNDARE: Synd att ni inte annonserade – nu missade många Dr Glas och Thorsten Flincks besök i Hudiksvall

Bevistade Hudiksvalls teater söndag den 20 oktober och såg Dr Glas med Thorsten Flinck. Dr Glas av Hjalmar Söderberg, ett av svenska litteraturens största verk framfört av en av Sveriges bästa skådespelare.

Döm om min förvåning när publiken bestod av kanske endast 20 personer. Fast det var kanske inte så konstigt.

Av en lyckträff läste jag en artikel i HT om att föreställningen skulle komma till Hudiksvall. Letade sedan förgäves efter om jag skulle se någon annons i HT eller affisch på stan om arrangemanget. Fick till slut gå in på Torsten Flinks hemsida för att få reda på tider samt hur jag skulle få tag på biljetter.

Jag skulle gärna vilja veta varför det inte existerade någon annons eller annan information om föreställningen.

Synd när det för en gångs skull kommer teater av så hög kvalitet till Hudiksvall.

Sven-Erik Sjölund, Ilsbo

SVAR DIREKT: Det var 34 betalande vid detta tillfälle, vilket ändå är väldigt få tyvärr. Vad gäller marknadsföring, så finns alla våra evenemang på de lokala evenemangssidorna på respektive ort, både turistbyråers och i förekommande fall teatrarnas egna hemsidor. Vidare sänder vi ut pressreleaser med bilder till lokalpress samt använder oss av riktade annonser via Facebook, där vi som i detta fall, når ut till teaterintresserade på orten. Just dessa annonser brukar ge bra resultat. Vi sänder också affischer till teatrarna eller deras ombud, ofta i form av någon eldsjäl i den lokala teaterföreningen, för affischering på strategiska platser "på stan". Marknadsföring handlar nuförtiden, på gott och ont, huvudsakligen om exponering via "nätet". Annonser i dagspress är dyrt och för smala teaterproduktioner är det tyvärr inte ekonomiskt genomförbart idag. Vi har givetvis testat detta vid många tillfällen, men utan något som helst resultat, dvs att det kommer inga eller mycket få extra besökare genom en annons i dagspressen. Det är den makabra verkligheten, vad gäller teaterproduktioner åtminstone. Alla tidningar har fått känna av denna nedgång i annonsutbudet i pappersupplagorna under de senaste 20 åren. De gånger vi märker en extra bra publiktillströmning är då lokalpressen slår upp en stor artikel om evenemanget, för folk läser artiklar, men inte i samma utsträckning annonser (min personliga erfarenhet och bedömning). Jag hoppas att de som kom till Hudiksvalls teater för Doktor Glas-föreställningen fick med sig en positiv upplevelse därifrån.

Håkan Tollesson, turnéproducent Scandinavian Artist AB