INSÄNDARE: Svik nu inte – tvinga inte in oss i matbutiken!

Att Coronarestriktionerna lättas för 70-plussare bejublas av många. För mig, hjärtsjuk 70-plus, leder det till bävan och oro. Sedan mer än sex månader har jag inte besökt en enda butik. Tack vare Ljusdals kommuns ekonomiska bidrag har personal vid Ica Åsen på ett föredömligt sätt plockat ihop mina varor och sett till att jag får hem dem.

Och att jag kan betala via faktura på ett swish-fritt och pensionärsvänligt sätt! Och servicen i andra butiker i köpingen har varit jättebra med leveranser utomhus. Att få maten levererad genom Ica har gett mig frihet och integritet.

Om kommunen drar in bidraget till hemleveranserna skapar det anspänning och psykisk påfrestning. Och ett tvång att endera tvingas gå in i matbutiker eller bli beroende av välgörenhet. Och att under lång tid förlita sig på och tvingas bli beroende av grannars, vänners eller släktingars hjälp tär på relationerna och skapar i sig psykisk ohälsa.

Ser att kommunalrådet och säkerhetschefen, med all rätt, engagerar sig i matleveranserna till de nu hårt drabbade Järvsöborna. Men glöm inte fortsatt stöd till oss i riskgruppen för covid-19. Observera att de lättade restriktionerna i första hand gäller 70-plussare och inte personer i riskgrupp.

Vi är många i riskgrupp som behöver fortsatt stöd från kommunen, inte bara de som har hemtjänst. Och vi är många som inte har råd att köpa leveranstjänster från privata företag. Om nu politiker och tjänstemän i Ljusdal funderar på att dra in det kommunala ekonomiska bidraget till varuleveranser från matbutikerna, är vår vädjan: Gör inte det! Kommunen får ju extra miljoner i statligt Corona-bidrag.

Använd pengarna till att utöka stödet så att butikerna kan anställa fler och öka matleveranserna till behövande 70-plussare och personer i riskgrupp, allra helst med tanke på det stora behovet som nu också finns bland Järvsöborna.

Nyligen hjärtopererad 70-plussare