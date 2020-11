INSÄNDARE: Sveriges snabbaste timmerterminal och Ljusdals kommun

Timmerterminalen i Ljusdal må betraktas som Sveriges genom tiderna snabbaste. Den har inte rört sig en enda meter under all dessa år och under dess vara eller inte vara. Nu visar återigen de skarpa hjärnorna hos Ljusdals kommun upp sig.

Man har inte ens koll på om man nu har en hyresgäst eller inte? Visserligen så betalar man en rejäl hyra till kommunen varje månad. Men hyresgäst? Det har vi ingen aning om.

Vi får fråga vår jurist? Seriöst. Eller är det så att man nu hos kommunen börjar få panik och undrar hur man ska få bort timmerterminalen?

Nu när kommunpolitikers våta dröm ska gå i uppfyllelse. Nu ska vi sätta oss och Östernäs på världskartan! Äntligen! Kosta vad det kosta vill.

Vi kan lägga ner ett antal skolor för att frigöra pengar. Sedan så kan vi ju låna några miljoner till. "Man kan ju inte bromsa sig upp för en uppförsbacke". Nej, nu gasar vi på. Skicka den dammiga bullriga timmerterminalen till Hybo.

Nisse F.