INSÄNDARE: Svar till Frida Demervall angående Brickagruvan

Frida Demervall, jag vänder mig inte mot huvudbudskapet i din ledare 1 oktober 2021. Om det aktuella bolaget - Svenska vanadin AB - uppfyller kraven i våra miljölagstiftningar ska de få tillstånd, sådan är vår gemensamma ordning. I bedömningen ingår också platsens lämplighet, den planerade Brickagruvan är en av de för närvarande planerade svenska gruva som ligger närmast en dricksvattentäkt av stor betydelse.

Anledningen till att jag reagerar är det slentrianmässiga avfärdandet av människor som deltar i demokratin, som läser på, som tar ledigt från jobbet för att delta i förhandlingar som NIMBYs. NIMBYs (Not in my backyard/inte på min bakgård) är ett relevant begrepp men samtidigt måste man väl ha full respekt för att det är när något händer i ens närområde eller på ens mark som man blir motiverad att sätta sig in i frågan.

Målet med Norrbo byalags engagemang i frågan är att riskerna för allas vårt dricksvatten ska utredas noggrant, inte att kategoriskt säga nej till en gruva. Miljörättsjuristen vi enskilda anlitat hade sällan sett en så bristfällig ansökan, trots att bolaget jobbat med den i mer än 10 år. Det finns dessutom ett rättsligt krav på att ansökan ska vara möjlig att begripa för ”var och en”, ett krav som knappast är uppfyllt i detta fall.

Lite förvånad kan man också bli över att just denna ledarsida som alltid värnar ägares rättigheter inte problematiserar hur enkelt det är för ett bolag att få pröva tillstånd om en gruva var helst de vill, om och om igen. När Sverige sänkte mineralavgiften från 50% till 0,2% blev det betydligt billigare att driva gruva i Sverige. Min analys är att det öppnat för mindre seriösa bolag och vår känsla är att det blir upp till oss lokalt att säkerställa en balanserad prövning. Det är ett problem för sökande bolag att processerna drar ut på tiden men det är också ett problem för oss närboende och inte minst för till exempel skogsägare som ska driva ett långsiktigt skogsbruk. Kanske ett ämne för helahälsingland.se att fördjupa sig i?

Alla viktiga frågor innebär en avvägning mellan intressen, jag förstår att din ambition var att spegla det men jag tycker inte att det lyckades något vidare. Mineraler och metaller behövs för att klara klimatet men vi måste också inse att vi inte kan leva vidare precis som nu. Om vi gör det kommer riskerna för ekosystemen, som också de är en förutsättning för att klara klimatet, och för våra vatten, som tom vi svenskar insett inte är en ändlig resurs, bli för stora.

Lisa Holmberg, ordförande Norrbo byalag och en del av en stor grupp engagerade

Svar direkt: Givetvis bör man läsa på och föra sin talan och givetvis måste fler aspekter vägas in när stora ingrepp görs i vår miljö. Min poäng är att vi alla måste höja blicken när det kommer till klimatfrågan och ibland acceptera kompromisser.

Frida Demervall, politisk redaktör på HT