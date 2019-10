INSÄNDARE: Stängd väntsal och sedan fick jag åka sex mil för att kunna betala biljetten – Vill inte kommunen och SJ att folk ska åka tåg?

Skulle häromdagen skjutsa in min svägerska till järnvägsstationen i Hudiksvall. Och även köpa en biljett. Men det var betydligt svårare än jag trodde. Man tror inte sina ögon när man kommer in och ser att stationen är stängd och låst! Inte en väntsal så långt ögat når! Jag undrar hur resenärerna får det när det blåser utifrån fjärden och det blir 20 grader kallt.

Inte heller kan jag köpa en biljett i en biljettautomat som på många andra stationer. Det hänvisas på SJ:s hemsida till appar och de vill ha kortnummer på bankkortet och dessutom ett BankID. Häpnadsväckande! Hur många äldre t ex vet vad en app är och kan använda telefonen som kan ansluta till en sådan? Hur många är utan BankID? Jag har varken det ena eller det andra. Jag fick ringa en syster för att få hjälp. Sen fick jag åka sex mil för att betala biljetten!

Nu vill, inte minst vissa partier, att man ska använda tåget. Som förutom dessa krångligheter inte kan hålla tider. Så ska man t ex till Arlanda så vågar man inte välja tåget för jag vet inte om jag kommer i tid till flyget.

Vad säger Hudiksvalls kommun om hur järnvägsstationen i Hudiksvall fungerar? Jag har inte hört ett knyst, så jag och min svägerska blev storligen förvånade.

Alf Wikman

SVAR DIREKT:

Hej Alf, jag skulle vilja vända på perspektivet. År 2019 ska man inte behöva vara beroende av att ta sig till järnvägsstationen för att köpa en tågbiljett. SJs dygnet runt-öppna app och webbplats kan du besöka från jakttornet, på utedasset eller vid köksbordet.

När biljettautomaten på Hudiksvalls station togs bort för snart fyra år sedan sålde den knappt några biljetter, men kostade väldigt mycket i drift. Nu kan vi istället fortsätta erbjuda tågbiljetter till attraktiva priser utan fördyrande teknik som få efterfrågar, samtidigt som vi fortsätter utveckla de digitala tjänsterna till att bli ännu bättre.

Du kan också köpa biljetten genom att ringa till kundservice, mot en serviceavgift på 100 kronor. Mobilt bank-id krävs endast vid fakturabetalning. Vid kortbetalning bestämmer du tillsammans med din bank/kortutgivare vilken säkerhetslösning som ska gälla vid betalning. Och någon av SJs 14 dagliga avgångar ska du våga ta till Arlanda, de är betydligt punktligare än flyget. Välkommen ombord!

Stephan Ray, pressansvarig, SJ AB

Hej Alf! Jernhusen jobbar varje dag för att stationerna ska ha attraktiva stationsmiljöer där resenärer känner sig trygga och får den service de behöver. Vi beklagar att du inte kommit in i väntsalen. Jernhusen har via dotterbolaget Svenska Reseterminaler avtal med fastighetsägaren Skålbo Förvaltnings AB om väntsalens öppettider på Hudiksvalls Centralstation. Fastighetsägaren ska hålla väntsalen är öppen alla dagar mellan klockan 05.30 – 22.45 samt mellan klockan 00.30 – 03.15. Beslutet om vilka tider som väntsalen ska vara öppen tas fram i samråd mellan Svenska Reseterminaler och trafikföretagen. Vi har under en tid fått in en hel del synpunkter på att väntsalen har varit stängd när den ska vara öppen. Vi har en pågående dialog med fastighetsägaren så att vi kan säkerställa att väntsalen är öppen utifrån överenskomna tider.

Cecilia Granath, pressansvarig, Jernhusen

Hej Alf! Kommunen är precis som du angelägen om att det ska finnas en väntsal i staden som fungerar väl utifrån resenärernas behov. Hudiksvalls station ägs av en privat fastighetsägare. Svenska Reseterminaler AB har för de olika reseföretagens räkning slutit avtal med stationsägaren om vilka funktioner som ska finnas i stationen och vilka öppettider som ska gälla. För detta utgår en ersättning. På Svenska Reseterminalers hemsida anges att öppettiderna för den ordinarie väntsalen på Hudiksvalls station är alla dagar kl 05.00-22.45 och nattväntsalens öppettider är alla dagar kl 00.30-03.15.

Hans Gyllow, planeringschef, Hudiksvalls kommun