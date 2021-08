INSÄNDARE: Städa upp efter vandaliseringen på Tallvägen

Det är så tråkigt att se denna vandalisering av husen på Tallvägen. Glasskärvor efter sönderslagna fönster. Gångvägen mellan Kilsmyra och Lillbergets förskola är det livsfarligt att gå. Tänker på barnen som går till dagis, barn som cyklar och leker runtom där. Hundar som är på väg för rastning.

Skärp er Faxeholmen, sopa upp och inhängna området innan det händer olyckor!

Ann-Marie

Svar direkt:

Tallvägen 10-18, Renlaven beräknas vara helt avvecklat vid årsskiftet då alla rivningslov och tillstånd nu finns på plats.

Arbetet med avvecklingen hanteras av rivningsfirma på uppdrag av Faxeholmen och just nu pågår invändiga arbeten. Utvändig rivning med maskin beräknas starta i början av september. Byggstängsel kommer att sättas upp under vecka 33 för att i största möjliga mån förhindra vandalisering. Vidare har även extra bevakning satts in och städning av området sker kontinuerligt.

Vi kan bara beklaga att skadegörelse har ägt rum men hoppas att vi i och med uppsättning av stängsel samt extra bevakning kommer att komma tillrätta med vandaliseringen.

Anette Nord, marknadschef Faxeholmen