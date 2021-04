INSÄNDARE: Sorgesång över ett älskat kafé

Det talas med rätta om hur hårt kulturen, idrotten och småföretagare drabbats av pandemin. Mera tyst är det om föreningslivet och de sociala mötesplatserna, som drabbats oerhört hårt.

Ett av pandemins offer är Café centrum i Edsbyn.

Vi är många som saknar kaféet djupt i våra hjärtan.

Vi minns sommarfika på den långa balkongen, alla goda samtal och goda luncher och fikor, vaniljrutorna, sverigekakan, morotssoppan, snickerskakan, ägg- och ansjovismackan, våfflorna… Att komma in och värma sig en snövädersdag, ta en latte och kanske möta en bekant eller bara sitta i fred med en tidning – och sedan gå in i second hand-avdelningen.

Nästan halva min garderob kommer från kaféet och varje dag dricker vi ur de vackra blå glasen som jag hittade där.

Det unika med Café centrum var att alla var välkomna. Det är ord som ofta sägs, men som inte så lätt blir verklighet.

Jag har lång erfarenhet av sociala kaféer på kristen grund, både som anställd och ideell. Min erfarenhet är från Elim-kyrkans kafé och Clara kyrkas diakonala verksamhet, båda i Stockholm.

Därför vet jag hur svårt det är att skapa en mötesplats för alla – i det ena diket blir det en värmestuga för de mest illa medfarna, i det andra diket ett vanligt fik dit den som inte är hel och ren inte törs komma.

På Café centrum satt nyanlända med SFI-läxan, hungriga A-lagare, pensionärsväninnorna som möttes för ett gott samtal, föräldralediga med bebis, människor i psykisk ohälsa som fick en stunds andrum och en pratstund, ”fjortisar” med sin läsk och gubbarna som läste Ljusnan och löste världsproblemen.

Alla kunde mötas där.

Jag vet av erfarenhet hur svårt det är att få till just detta. Det ligger mycket insikt, människokärlek och praktisk omsorg bakom det. Alla som arbetat i kaféet genom åren ska vara stolta över detta.

Vi lever i en ensam tid, behovet av mötesplatser är stort. Ingen vet hur det blir med pandemin, om och när vi kan mötas igen.

Men Café centrum lever i många hjärtan.

V.O.F.