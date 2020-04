INSÄNDARE: Skydda medborgarna – skjut fram sammanslagningen av skolor i Ljusdal!

Höstterminen 2020 så planeras Hybo skola och förskola att stängas för att slås samman med skolor och förskolor i Ämbarbo och Ljusdals tätort. Detta kommer innebära en större förändring i barngrupperna i alla årskurser, än om bara barnen som går ut sjätte klass eller skall börja förskoleklass byter skola.

Vi vill då väcka tanken hos kommunen att vi vuxna är ganska bra på att anpassa oss till coronaviruset och de rekommendationer som finns kring avståndstaganande, hosta i armveck, tvätta händerna ofta, inte ta oss i ansiktet eller att känna av lätta förkylningssymtom och då hålla oss hemma. Barn, och i synnerhet barn i yngre åldrar, har svårare att anpassa sig till detta. Barn kanske inte drabbas i samma utsträckning som vuxna av covid-19, men att de kan likväl vara smittbärare. Regeringen säger att vi bör förbereda oss på att vi kommer behöva leva med rådande rekommendationer och förhållningssätt i månader framåt för att förhindra smittspridningen.

En annan aspekt i detta är även kommunens ekonomiska krisläge som inte gynnas av dessa förändringar just nu. Särskilt då det gäller sociala sammanhang som sammanslagning av barngrupper, då risken för sjukdom och smitta ökar och då finns risk att det kan medföra omfattande antal sjukskrivningar hos bland annat personalen, som då behöver vikarier vilket i sin tur har varit en av de större ekonomiska belastningarna inom utbildningsförvaltningen i kommunen. Dessutom ökar även det risken för smittspridning om personal behöver bytas på enheterna i större utsträckning relaterat till sjukdom.

Vi anser att denna sammanslagning av skolor bör skjutas på framtiden för folkhälsans skull och anser även att denna förändring bör bedömas av folkhälsomyndigheten samt smittskydd. Kommunen behöver ta ansvar för att göra allt som går för att minska risken för smittspridning i dagsläget. Enligt uppgift så har Hudiksvalls kommun valt att lägga alla planerade nedläggningar av enheter på is under denna period då beslut måste anpassas efter coronaviruset och dess spridning just nu. Vi ser att det är klokast för alla medborgares hälsa att Ljusdals kommun följer Hudiksvalls kommuns exempel.

Förskole- och fritidspersonal samt föräldrar vid Emiliaskolan i Hybo 1-12 år