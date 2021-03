INSÄNDARE: Så här stoppar vi smittan

Gävleborg hade landets största smittspridning av covid-19 under veckorna 8-9 med 884 fall per 100.000 invånare. "Just nu i vårt län så är Gästrikland något mer drabbat än Hälsingland", säger sjukvårdsdirektören i en tidningsintervju. Detta måste vara årets underdrift.

De fyra gästrikekommunerna hade under dessa veckor 2038 fall, vilket innebär 1300 per 100.000 invånare.

De sex hälsingekommunerna hade 437 fall, vilket innebär 333 fall per 100.000 invånare.

Det här innebär inte att vi i Hälsingland kan luta oss tillbaka i tron att läget inte är så allvarligt. Det innebär istället att en katastrofal situation finns endast ett fåtal mil bort. Denna situation får inte spridas till Hälsingland!

Ställ inte frågan "Vad kan jag göra för att minska smittspridningen?" Den är för lätt att vifta bort. "Hur ska lilla jag kunna lösa en världsomfattande pandemi?"

Ställ dig istället frågan "Vad kan jag göra för att inte bidra till smittspridningen?" Läs den en gång till: "Vad kan jag göra för att inte bidra till smittspridningen?" Alla vet vad det handlar om, nämligen hygien, avstånd, umgänge, trängsel. Allt detta som vi hört till leda, men tyvärr utan att många tagit in allvaret.

Den dag alla gör vad de kan för att inte bidra till smittspridningen kommer vi inte att ha någon smittspridning.

Och du som själv inte är orolig för smittan, utgå ifrån att den du möter är rädd. Visa hänsyn och håll avstånd.

Sven-Erik Jönsson