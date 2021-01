INSÄNDARE: (S)tyret har tappat kontrollen över lönerna

Det är en oansvarsfull lönepolitik som förs av de styrande partierna i Region Gävleborg just nu. De verkar totalt tondöva och inte alls förankrade i verkligheten. I stället skjuter de politiskt ideologiska och ofinansierade satsningar från höften.

Tre extra semesterdagar och en förmånscykel (på köpet) var Fredrik Åberg Jönssons (V) bud till våra medarbetare som tack för deras insatser under coronapandemin. Semesterdagar som medarbetarna inte har möjlighet att ta ut och en cykel för att det känns ideologiskt bra för vänsterpartiet.

Jan Lahenkorva (S) kontrar med en ofinansierad låglönesatsning. Detta trots att Region Gävleborg går med ständiga underskott och inte har och inte kommer att kunna leva upp till Vårdförbundets avtal kring särskilt yrkesskickliga.

1 500 kronor extra per pass under jul och nyår är nog välkommet av alla som sliter hårt just nu. Samtidigt kommer signaler från personalen att det ses som ett spel för galleriet. Vi ställer oss tvivlande till att den (s)tyrande majoriteten har någon kontakt alls med våra medarbetare.

Vi moderater har länge varit drivande för att hitta en löneutveckling som är långsiktigt hållbar. I vår budget tillsammans med våra samarbetspartier har vi avsatt 100 miljoner för satsningar på arbetsvillkor för våra medarbetare. Samtidigt har vi presenterat förslag för att visa vår uppskattning och ge ekonomiska incitament för våra medarbetare att orka under den mest intensiva delen av den andra coronavågen.

Förslaget innebär 500 kronor extra till medarbetarna på iva och 300 kronor extra till de som vårdat covid-patienter, detta så länge Region Gävleborg befinner sig i förstärkningsläge och även retroaktivt.

Gränsdragningar är alltid svåra men vi har haft dialog med medarbetare och tror att vi landat någorlunda rätt. Vårt förslag, som var det enda förslaget, presenterades på det extra inkallade personalutskottet torsdag 17/12. Den styrande majoriteten som enligt utsago ”har jobbat med frågan länge” hade dock inget eget förslag och var inte redo att fatta något beslut. Detta trots löfte som skyndsam hantering.

Vi moderater lovar inte allt till alla, vi presenterar finansierade och långsiktigt hållbara satsningar. Vi står för ordning och reda i ekonomin och lyssnar på våra medarbetare.

Patrik Stenvard (M), regionråd i opposition

AnnCharlotte Granath (M), vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden