INSÄNDARE: Rosa och blå produkter ligger i matkassarna hos ett samhälle som slutat försöka förbättra livet på riktigt

Att förebygga eller bota cancer och andra dödliga sjukdomar är en utmaning som mänskligheten står inför. Men hur ska det gå till? På ICA kan jag köpa Rosa bandet-parfym och på Konsum finns nu toalettpapper som bidrar till forskningen om prostatacancer. Så om bara tillräckligt många väljer specialprodukterna så kommer vi framåt i forskningen. Eller?

Samhällets rikedomar fördelas förenklat på tre sätt: till profit för de som äger företagen, till lön för de som arbetar i företagen och till skatt som kan användas för saker som angår alla. De senaste årtiondena har profiten ökat gentemot lönerna och skatterna – mer av förmögenheterna har koncentrerats hos en rik elit.

Vill vi verkligen genomföra något så behövs skattepengar: det anses självklart när det gäller exempelvis vägar. Men andra viktiga saker, som cancerforskning, har alltmer setts som något som ska finansieras av välgörenhet eller att vi som konsumenter väljer rätt toalettpappersrulle. Företagen får samtidigt chans att verka ansvarstagande, och kan stärka sina vinster.

Vill vi verkligen motverka cancer och dödliga sjukdomar så måste två saker till: forskningen ska få de pengar den behöver, och läkemedelsindustrin måste börja arbeta för skademinimering istället för profitmaximering. Det betyder antagligen en höjning av skatten – en skatteboost – exempelvis genom återinförd värnskatt och ett förstatligande av läkemedelsindustrin.

Rosa och blå produkter ligger i matkassarna hos ett samhälle som slutat försöka förbättra livet. Efteråt köpet får vi nöja oss med ett kvitto på att konsumenter och företagens PR-avdelningar inte kommer lösa några samhällsproblem.

Hälsan själv

SVAR DIREKT: Staten har idag ett stort ansvar i att finansiera svensk cancerforskning. Dock är det uppenbart att denna finansiering inte räcker till. Cancerfonden har därför länge påpekat att regeringen behöver stärka basfinansieringen för forskning till universiteten.

Cancerfonden finansierar 20-25 procent av all svensk cancerforskning idag. Vår del är helt baserad på gåvor och vi vet med säkerhet att det gör skillnad när man köper en rosa produkt. Under Rosa Bandet-kampanjen i oktober i år samlade vi in hela 94 miljoner kronor. Ett mycket stort och viktigt tillskott till svensk cancerforskning. Hela svenska folket är på så sätt med och bidrar till att forskningen går framåt.

Under tiden vi samlar in pengar behöver staten ta ett större ansvar för finansieringen av den medicinska forskningen i allmänhet och cancerforskningen i synnerhet. Fortsatta stora satsningar och ökade anslag behövs. För forskningens framsteg går snabbare med mer resurser, vilket leder till nya möjligheter att förebygga, diagnostisera och behandla cancer.

Det är bara tillsammans vi kan besegra cancer!

Johan Bergström, chef Insamling och Engagemang, Cancerfonden