INSÄNDARE: Rädda liv – ge blod

Ett enkelt sätt att bidra till att rädda liv är att ge blod. Tyvärr bara 3 procent av befolkningen mellan 18 och 75 år som lämnar blod en gång eller mer per år.

Gör inte som jag och gå och fundera i tio år innan ni gör slag i saken och anmäler er som blodgivare. Gå in på www.geblod.nu och följ instruktionerna.

Det finns tydliga regler om vilka som kan/får lämna blod. Blodet behövs till bland annat cancerbehandlingar, förlossningar, olyckor, operationer med mera.

Själva lämnandet av blodet tar cirka 10-15 minuter och sedan får man fika och present. För mig tar det cirka en timme från att jag åker hemifrån tills att jag är hemma igen efter lämningen och det gör jag fyra gånger per år. Man väljer själv om man vill lämna en gång eller upp till fyra gånger per år för män och max tre gånger per år för kvinnor.

Jag har full förståelse om religion, fobi för blod eller sprutor, sjukdomar och liknande hindrar att man lämnar blod men för de allra flesta är det nog att det "inte har blivit av" som är skälet.

Att få ett sms med texten "ditt blod har kommit till användning" värmer gott!

Stefan