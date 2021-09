INSÄNDARE: Prenumerationspris på Kuriren

Jag fick i dag ett brev från Söderhamns-Kuriren (lika som väl alla prenumeranter fått) där det stod att de skulle börja med tredagarsutgivning och jag skulle få ett lägre pris.

Jag skulle bara behöva betala 359 kronor per månad. Döm om min förvåning då jag räknade på priset och det hade gått upp från cirka 18 kronor per nummer till cirka 27 kronor per nummer. Man undrar ju hur det är ställt med matematiken när man får + 9 kronor per nummer till ett lägre pris. Sånt här brukar kallas falsk marknadsföring.

Jag hoppas att alla prenumeranter är uppmärksamma på detta själv funderar jag på att säga upp tidningen.

Lurad prenumerant

Svar direkt:

Hej!

Det är dyrt att trycka och dela ut tidningar. Det nya priset Kuriren får i samband med ändrade utgivningsdagar motsvarar den kostnaden på ett bättre sätt än vad det gjort tidigare.

Den här förändringen, med utgivning måndag, onsdag och fredag, gör att vi kan satsa långsiktigt på att vara en nyhetsförmedlare i Söderhamns kommun. Och jag förstår att det kan kännas märkligt när antalet tidningar blir färre, men vi behöver helt enkelt lägga resurserna där de gör bäst nytta: på innehållet.

Men det vi erbjuder för den som läser oss i dag är inte bara en papperstidning. Varje dag finns nyheter att läsa på vår sajt och i vår app. Det ändras inte när vi får färre utgivningsdagar.

Nu förbereder vi för att göra en tidning med ännu bättre och mer engagerande innehåll. Jag uppskattar att du är prenumerant och hoppas att du vill stanna kvar för att se hur det blir när vi startar den 1 oktober.

Mathilda Svensson, chefredaktör och ansvarig utgivare Söderhamns-Kuriren