INSÄNDARE: Personalen tar sitt ansvar för att rädda gävleborgares liv

Via ett brev från samtliga yrkeskategorier inom anestesikliniken på Gävle sjukhus vädjas ännu en gång om extra ekonomisk ersättning för det hårda och beundransvärda arbete som under så många månader nu utförts och utförs av vårdpersonalen i Region Gävleborg som jobbar i frontlinjen med coronapatienter.

Det är ytterst tuff och både fysiskt och psykiskt ansträngande arbetsmiljö på covidsalarna. Långa påfrestande arbetspass med nödvändig men obekväm utrustning i heltäckande plast, visir och andningsmask som bland annat försvårar kommunikation. Personalen jobbar dessutom extrapass på extrapass och övertiden skjuter i höjden. Personalen tar sitt ansvar för att bota och rädda Gävleborgares liv. Nu måste också vår stora uppskattning för det ovärderliga arbete de gör visas i tilldelning av extra pengar.

Nu måste majoritetspartierna i Region Gävleborg med S och C i spetsen lyssna på personalen och ta initiativ till att en modell för sådan ersättning omedelbart arbetas fram. Dessa partier talar om att region Gävleborg ska ha tillit till sin personal ändå verkar de inte ha någon tillit till de larmsignaler som om och om igen kommer från vårdpersonalen om hur ansträngd deras arbetsmiljö är. Deras tondövhet är anmärkningsvärd och upprörande.

Efter att arbetsbelastningen på grund av coronaepidemin minskar så har vi en stor vårdskuld att hantera. I Gävleborg har vårdköerna vuxit under pandemin och nästan 4 000 personer väntade redan i juni på operation. Efter nuvarande kraftiga ökning av antalet coronapatienter på våra sjukhus i Gävleborg kommer vårdkön växa sig ännu längre. Så den stora arbetsbelastningen på vår vårdpersonal kommer då att gå in i en ny fas med en stor mängd väntande operationer att utföra.

Liberalerna anser därför att sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och läkare i Region Gävleborg som jobbar i frontlinjen med Coronapatienter ska tilldelas en extra ekonomisk ersättning. Liberalerna föreslog redan i maj att en bonus på 20 000 kronor per person utbetalas. En annan tänkbar modell är att dessa personalgrupper får 500 kronor per person retroaktivt per arbetspass. Dessa modeller har använts i andra regioner. Exakt vilken modell vi ska använda kan vi diskutera. Det viktiga är att detta görs omgående. Faktum är att om Liberalerna fått bestämma så hade det redan varit gjort.

Hasse Backman (L) regionråd i opposition Gävleborg